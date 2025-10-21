भोपाल में तेज रफ्तार जीप ने मचाया कहर, पहले बाइक फिर लोगों पर चढ़ा दी गाड़ी; दो की मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अरवलिया मोड़ के पास बायपास रोड पर रविवार रात एक बेकाबू जीप ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिसमें मुक्तार और गनी नाम के दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि जीप चालक मौके से फरार हो गया।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। अरवलिया मोड़ के पास बायपास रोड पर एक बेकाबू जीप ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की जान चली गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।

पहले बाइक, फिर सड़क किनारे खड़े लोग बने शिकार पुलिस के मुताबिक, यह हादसा रात के अंधेरे में हुआ, जब तेज रफ्तार जीप ने पहले एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सड़क किनारे खड़े दो लोग भी चपेट में आकर घायल हो गए। लेकिन जीप का कहर यहीं नहीं रुका। इसके बाद वह दूसरी मोटरसाइकिल से टकराई, जिसके सवार की भी मौके पर ही जान चली गई।

घायलों का इलाज जारी हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान अरवलिया निवासी मुक्तार (40) और गनी (60) के रूप में हुई है। घायल हुए दोनों लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन खौफ का माहौल बनाते हैं।