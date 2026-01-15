भोपाल में दर्दनाक हादसा! ट्रैक्टर-पिकअप की टक्कर में 5 की मौत; 3 एक ही परिवार से

Hindustan Hindi News
Jan 15, 2026 09:29 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां के बेरसिया इलाके में बुधवार देर रात ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप की आमने-सामने की टक्कर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 10 घायल भी हुए हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए बेरसिया थाना प्रभारी विजेंद्र सेन ने बताया कि नर्मदापुरम की ओर जा रही पिकअप और नर्मदापुरम से मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की टैक्टर-ट्रॉली की भोपाल जिले की बेरसिया तहसील के बाहरी इलाके में टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि पिकअप वाहन में सवार सिरोंज निवासी मुकेश अहिरवार (40), बबरी बाई (60), दीपक (14), लक्ष्मी बाई (60) और हरि बाई (60) की मौके पर ही मौत हो गई।

सेन ने बताया कि दोनों वाहनों में सवार तीन बच्चों समेत कुल 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल और अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

