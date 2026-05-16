इस समय हिंदू-मुस्लिम की बात उचित नहीं; भोजशाला फैसले पर क्या बोले दिग्विजय सिंह
भोजशाला मामले में आए हाई कोर्ट के फैसले पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मान्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय हिंदू-मुस्लिम की बात करना ठीक नहीं है।
दिग्विजय सिंह ने भोजशाला केस में आए हाई कोर्ट के फैसले पर कहा है कि अब इस मामले का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना होगा कि धार स्थित भोजशाला परिसर में पूजा-अर्चना की अनुमति है या नहीं। हम भोजशाला मामले में हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे। भोजशाला ASI की ओर से संरक्षित स्मारक है। ऐसे स्मारक में पूजा-अर्चना की जा सकती है या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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