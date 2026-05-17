भोजशाला मंदिर में लहराया भगवा; मां सरस्वती भी विराजमान, विधि-विधान शुरू हुआ पूजा-अनुष्ठान

Bhojshala Temple Worship : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शुक्रवार को भोजशाला से जुड़े अपने फैसले में एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें हिंदुओं को केवल मंगलवार को पूजा की अनुमति दी गई थी तथा मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी।

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मंदिर में आज पूरे विधि-विधान से मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अनुष्ठान किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में हवन किया। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के अलावा धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और एसपी सचिन शर्मा भोजशाला परिसर में इस पूजा-अर्चना में शामिल हुए। बता दें कि, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शुक्रवार को विवादित भोजशाला-कमल मौला परिसर को वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर घोषित कर हिंदू पक्ष को यहां पूजा करने का अधिकार दिया था।

बता दें कि, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले एक दिन बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने शनिवार को हिंदू समुदाय को यहां पूजा-अर्चना के लिए बिना रोक-टोक स्मारक में प्रवेश की अनुमति दे दी।

सावित्री ठाकुर ने जनता को दी बधाई भोजशाला मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचीं केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा, "मैं शुरू से ही यहां दर्शन (पूजा) के लिए आती रही हूं। अब जब कोर्ट ने यह निर्देश जारी कर दिया है कि यह स्थल हिंदू समुदाय के लिए स्थायी रूप से खुला रहेगा—जिससे वे यहां पूजा-अर्चना और दर्शन कर सकेंगे—तो मैं जनता को बधाई देती हूं, क्योंकि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।"

एएसआई के निर्देशों का पालन करते हुए पूजा की गई वहीं, धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा, “हाईकोर्ट के आदेश ने एएसआई को इस स्थल के संबंध में निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज उन निर्देशों के अनुसार ही यहां पूजा-अर्चना की जा रही है। एएसआई के निर्देशों का पालन करते हुए यहां आगे की व्यवस्थाएं भी की जाएंगी।”