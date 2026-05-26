धार में बनेगा 'मां सरस्वती लोक', 'राजा भोज शोध संस्थान' का भी ऐलान; कई घोषणाएं
मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने ऐलान किया कि धार में 'मां सरस्वती लोक' और 'राजा भोज शोध संस्थान' की स्थापना की जाएगी। सीएम ने भोजशाला परिसर में पूजा-अर्चना भी की।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार स्थित भोजशाला परिसर में पूजा-अर्चना करने के बाद वहां 'मां सरस्वती लोक' और 'राजा भोज शोध संस्थान' बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इस कानूनी जीत को 750 वर्षों के संघर्ष का नतीजा करार दिया। सीएम ने राजा भोज के ऐतिहासिक कार्यों की सराहना की और क्षेत्र के विकास के लिए 88 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धार में 'मां सरस्वती लोक' और 'राजा भोज शोध संस्थान' स्थापित किए जाएंगे। हालांकि सीएम ने यह नहीं बताया कि इसका विस्तृत स्वरूप कैसा होगा। माना जा रहा है कि सरस्वती लोक ज्ञान की देवी को समर्पित एक आध्यात्मिक कॉरिडोर होगा। सीएम ने कहा कि पिछले 750 वर्षों में पहली बार भोजशाला में देवी वाग्देवी की विधिवत पूजा-अर्चना हुई हे। यह पहला अवसर है जब किसी मुख्यमंत्री ने यहां अनुष्ठान किया है। सरकार धार के निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भोजशाला परिसर में देवी वाग्देवी के चित्र के समक्ष ध्यान लगाया। वह आरती में भी शामिल रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि धार राजा भोज की नगरी है। राजा भोज को मालवा क्षेत्र से जुड़े सम्राट विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के समकक्ष माना जाता है। राजा भोज ने विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनवाया और अनेक ग्रंथों की रचना की। उनके शासन काल में प्राचीन महत्व की कई इमारतों का निर्माण हुआ। सीएम ने धार में 'राजा भोज शोध संस्थान' की स्थापना किए जाने की भी घोषणा की।
12 परियोजनाओं का शिलान्यास
सीएम ने कहा कि हमने मां सरस्वती के दर्शन कर धार के विकास का संकल्प लिया है। हम धार को मां सरस्वती की भूमि बनाएंगे। धार पर्यटन और साहित्य का केंद्र बनेगा। सीएम की मौजूदगी में 88 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 12 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा भोज ने जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन्होंने नदी के मुख्य प्रवाह को रोकने के बजाय भोपाल तालाब का निर्माण कराया। इस तकनीक से विद्वान भी हैरान हैं।
3 बलिदानियों के परिजनों की आर्थिक मदद का ऐलान
इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने भोजशाला आंदोलन में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। सीएम ने पंत सिंह, अंतर सिंह और लक्ष्मण सिंह के परिजनों के प्रति कृतज्ञता जताई। इस दौरान तीनों 'बलिदानियों' को श्रद्धांजलि के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया। सीएम ने कहा कि भोजशाला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं वरन सदियों पुरानी संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। भोजशाला में ‘वाग्देवी लोक’ से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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