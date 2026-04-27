मंदिर या मस्जिद? अपलोड होगी सर्वे की वीडियोज; धार भोजशाला केस में कानूनी जंग तेज
सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद अब इस संवेदनशील मामले की रोजाना सुनवाई की जा रही है, जिससे यह साफ है कि अदालत इस केस को जल्द से जल्द निर्णायक स्थिति तक पहुंचाना चाहती है।
धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर चल रहा बहुचर्चित विवाद अब निर्णायक चरण में प्रवेश करता नजर आ रहा है। मामले में किए गए वैज्ञानिक सर्वे की पूरी वीडियोग्राफी सोमवार को हाईकोर्ट के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यह कदम मुस्लिम पक्ष की मांग पर उठाया जा रहा है, ताकि वे वीडियो फुटेज का गहन अध्ययन कर अपनी आपत्तियां औपचारिक रूप से दर्ज करा सकें। इस घटनाक्रम के बाद अब साक्ष्यों की प्रामाणिकता को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी टकराव और तेज होने के आसार हैं।
मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा की जा रही है, जिसमें जस्टिस विजयकुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद अब इस संवेदनशील मामले की रोजाना सुनवाई की जा रही है, जिससे यह साफ है कि अदालत इस केस को जल्द से जल्द निर्णायक स्थिति तक पहुंचाना चाहती है।
शोभना मेनन अपनी दलीलें पेश करेंगी
गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पिछले शुक्रवार को अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। उनकी बहस में सर्वे की प्रक्रिया और उससे जुड़े तथ्यों पर सवाल उठाए गए थे। अब सोमवार से हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभना मेनन अपनी दलीलें पेश करेंगी, जिसमें सर्वे की वैधता और उसके निष्कर्षों का समर्थन किया जाएगा।
इस पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को तीन सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसी डेडलाइन के चलते अदालत में रोजाना गहन बहस और साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
बारीकी से जांच करने की तैयारी में मुस्लिम पक्ष
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से पहले ही अपनी दलीलें पूरी की जा चुकी हैं। उनके वकीलों का कहना है कि यदि मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी देखने के बाद कोई आपत्ति दर्ज करता है, तो उसका विधिवत जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष इस वीडियोग्राफी को अपने पक्ष में अहम सबूत मानते हुए उसकी बारीकी से जांच करने की तैयारी में है।
“गेम चेंजर” साबित हो सकती है
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह वीडियोग्राफी इस पूरे विवाद में “गेम चेंजर” साबित हो सकती है, क्योंकि इससे सर्वे की पारदर्शिता और तथ्यों की सच्चाई सामने आएगी। जैसे-जैसे दोनों पक्ष साक्ष्यों के आधार पर अपने तर्क मजबूत करेंगे, वैसे-वैसे यह मामला और अधिक संवेदनशील और निर्णायक होता जाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें सोमवार पर टिकी हैं।
रिपोर्ट - हेमंत
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