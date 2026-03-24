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साली की शादी हुई तो बंद कर दी बात, दूसरे के हाथ लगी चैट; स्क्रीनशॉट दिखाकर 1 लाख की वसूली

Mar 24, 2026 12:05 am ISTMohit वार्ता, भिंड
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चैट वायरल करने की धमकी देकर उससे अलग-अलग किश्तों में लगभग एक लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद भी आरोपी द्वारा और अधिक राशि की मांग की जा रही थी।

साली की शादी हुई तो बंद कर दी बात, दूसरे के हाथ लगी चैट; स्क्रीनशॉट दिखाकर 1 लाख की वसूली

मध्यप्रदेश के भिंड जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम चैट के आधार पर एक युवक से ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जीजा ने अपनी साली से बातचीत काफी पहले बंद कर दी थी मगर जब चैटिंग दूसरे के हाथ लगी तो युवका से पैसों की मांग की जाने लगी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी

पुलिस के अनुसार कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक की उसकी साली से पूर्व में इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी, जिसमें निजी और व्यक्तिगत बातें भी शामिल थीं। साली की शादी के बाद युवक ने बातचीत बंद कर दी, लेकिन इसी दौरान दोनों की पुरानी चैट किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथ लग गई।

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किश्तों में लगभग एक लाख रुपये वसूल लिए

आरोपी ने चैट के स्क्रीनशॉट दिखाकर युवक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और चैट वायरल करने की धमकी देकर उससे अलग-अलग किश्तों में लगभग एक लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद भी आरोपी द्वारा और अधिक राशि की मांग की जा रही थी।

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आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज

आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्जपरेशान होकर युवक ने कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और मामले की जांच जारी है।

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