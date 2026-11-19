भेड़ाघाट में दर्दनाक हादसा! आग ताप रहे कई लोगों को ट्रक ने कुचला; 3 की मौत
एमपी के भेड़ाघाट में ट्रक ने सड़क किनारे आग ताप रहे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की पुलिस जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां बोलेरो और पिकअप ट्रक की टक्कर के बाद पलटे ट्रक ने तीन लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में ढाबा कर्मचारी और दो अन्य लोग शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसा करीब 3 बजे राज ढाबे के सामने हुआ। ट्रक ने पहले सड़क किनारे खड़े तीन वाहनों को टक्कर मारी, लोगों को कुचलने के बाद पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के समय ढाबे पर कुछ लोग खाना खा रहे थे, जबकि कुछ ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे थे, तभी मक्का से भरा तेज रफ्तार ट्रक जबलपुर की ओर आया। ट्रक ने लापरवाही से सड़क किनारे खड़ी बोलेरो, कार और पिकअप को टक्कर मारी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों को कुचलते हुए कुछ दूरी पर जाकर पलट गया। प्रारंभिक जांच में ड्राइवर के नशे में होने की आशंका जताई गई है।
सब इंस्पेक्टर अभिषेक कैथवास के मुताबिक, मृतकों की पहचान मोनू भंडारी निवासी रामपुर (गोरखपुर), बलराम सिंह निवासी मुरैना और धर्मेंद्र आदिवासी के रूप में हुई है। धर्मेंद्र ढाबे में कर्मचारी था। हादसे में सोनू और ढाबा संचालक घायल हैं। ट्रक (MP 20 HB 1200) शहपुरा से जबलपुर की ओर आ रहा था। इसे जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
97000 लीटर अवैध शराब जब्त
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने बुधवार रात एक ट्रक से करीब 96 लाख रुपये मूल्य की 1075 पेटी (लगभग 9700 लीटर) अवैध शराब जब्त कर उसके चालक को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि शराब की प्रत्येक पेटी पर मध्यप्रदेश की एक प्रमुख शराब और बियर निर्माता कंपनी का नाम लिखा हुआ है। निशातपुरा पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) शशांक जैन ने बातचीत में कहा कि बुधवार की रात सूचना मिली थी कि एक ट्रक बहुत तेज गति में गांधी नगर इलाके से करोंद की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने करोंद चौराहे पर ट्रक को रोकने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं रुका और आगे जाकर आधार अस्पताल के पास एक कार को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया।
अधिकारी ने बताया कि ट्रक का पीछा कर उसे रोका गया। जांच करने पर ट्रक में 1075 पेटी अवैध शराब पाई गईं, जिनके क्रय, विक्रय और परिवहन संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं थे। जैन ने बताया कि आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अंतर्गत ट्रक से बरामद लगभग 96 लाख रुपये मूल्य की 9700 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर ली गई। पुलिस ने एक बयान में बताया कि लगभग 20 लाख रुपये मूल्य के ट्रक को भी जब्त कर लिया गया और चालक मंडीदीप निवासी राम किशन बमोरिया (38) को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस अवैध शराब परिवहन में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी भी जुटाई जा रही है।
रिपोर्ट: विजेन्द्र यादव
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