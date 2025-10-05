bharat mata insult in madhya pradesh vidisha 1 arrested MP में भारत माता का अपमान, युवक ने कहा-डायन; गिरफ्तार, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP में भारत माता का अपमान, युवक ने कहा-डायन; गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के विदिशा में भारत माता का अपमान सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भारत माता को डायन कहा था।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, विदिशाSun, 5 Oct 2025 09:57 AM
मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में कथित तौर पर भारत माता के अपमान के आरोप में असद खान जिलानी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विदिशा जिले के सिरोंज का रहने वाला है। फेसबुक पर एक पोस्ट में भारत माता को कथित तौर पर 'डायन' कहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर यह कार्रवाई की गई।

सिरोंज थाना प्रभारी विमलेश राय ने बताया कि चक्रेश्वर दयाल श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष पर केंद सरकार द्वारा जारी किए गए सिक्के से संबंधित एक पोस्ट फेसबुक पर साझा की थी। उन्होंने कहा कि असद खान ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि इस डायन की पूजा पिशाच करें। जिसके हाथ में तिरंगा नहीं, वह हमारी भारत माता नही।

खान की इस टिप्पणी के बाद विश्व हिन्दू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। राय ने बताया कि खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

