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अपनी शादी का कार्ड बांटने निकली युवती को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, एमपी में डोली से पहले उठी अर्थी

Apr 12, 2026 03:25 pm ISTRatan Gupta बैतूल, वार्ता
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युवती अपनी शादी के निमंत्रण पत्र बांटने के लिए निकली थी, तभी उसकी स्कूटी को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है।

अपनी शादी का कार्ड बांटने निकली युवती को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, एमपी में डोली से पहले उठी अर्थी

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के शाहपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में शादी की तैयारियों में जुटी 25 वर्षीय युवती की मौत हो गई। युवती अपनी शादी के निमंत्रण पत्र बांटने के लिए निकली थी, तभी उसकी स्कूटी को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है।

तेज रफ्तार स्कूटी ने मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार गुरगूंदा निवासी उषा उर्फ हीरा उइके रविवार सुबह शाहपुर बायपास से गुजर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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चार बहनों में सबसे बड़ी थी

बताया जा रहा है कि उषा एक निजी वित्त कंपनी में कार्यरत थी और परिवार की जिम्मेदारियों में सक्रिय रूप से सहयोग करती थी। वह चार बहनों में सबसे बड़ी थी और उसकी शादी आगामी 12 मई को तय थी।

शादी वाले घर में पसरा मातम

घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है। ग्रामीण और रिश्तेदार परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही से वाहन चलाने की बात सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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एमपी के डिंडोरी जिले में जबलपुर-अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग से भी बेहद खौफनाक एक्सीडेंट की खबर सामने आई है। यहां रविवार तड़के एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक ने सड़क किनारे खड़े छह लोगों को कुचल दिया।

उन्होंने बताया कि सभी पीड़ित एक पिकअप वाहन में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे, तभी किकरातालाब गांव के पास वाहन का टायर पंचर हो गया। डिंडोरी के पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह ने बताया कि पिकअप चालक सहित पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उन्होंने कहा, ''जब ड्राइवर गाड़ी का पंचर बना रहा था, उस पर सवार सभी लोग नीचे उतर गए। इसी दौरान ट्रक ने उन्हें कुचल दिया।'' उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को जब्त कर लिया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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