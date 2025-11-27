Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़betul mp news two government staffers suicide affair taunts Rajni dundele mithun
MP News: जिसे बेटा माना, उसके साथ अफेयर के ताने मिले; 2 सरकारी कर्मचारियों ने किया सुसाइड

MP News: जिसे बेटा माना, उसके साथ अफेयर के ताने मिले; 2 सरकारी कर्मचारियों ने किया सुसाइड

संक्षेप:

MP News: रजनी और मिथुन कथित तौर पर विभाग में साथ काम करने वालों की तरफ से अफेयर के तानों से तंग आ गए थे। खबर है कि रजनी के घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें इसका जिक्र किया गया है। फिलहाल, जांच चल रही है।

Thu, 27 Nov 2025 08:38 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

MP News: मध्य प्रदेश में एक नगर पालिका के दो कर्मचारियों की आत्महत्या का मामला सामने आया है। खबर है कि महिला और युवक ने सहकर्मियों के अफेयर के ताने से परेशान होकर जान दे दी है। महिला के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, विभाग स्तर पर भी उन लोगों के खिलाफ जांच शुरू की गई है, जिनके नाम नोट में लिखे गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, 48 साल की रजनी डुंडेले बैतूल जिला में क्लर्क थीं। वहीं, 29 साल के मिथुन जल आपूर्ति विभाग में कर्मचारी थे। दोनों ने आत्महत्या कर ली है। दोनों के शव बुधवार को बैवाड़ी गांव से बरामद हुए हैं। दरअसल, मंगलवार रात से दोनों गायब थे, जिसके चलते पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था और बाद में लाश मिली।

क्या थी वजह

रजनी और मिथुन कथित तौर पर विभाग में साथ काम करने वालों की तरफ से अफेयर के तानों से तंग आ गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, रजनी के घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें इसका जिक्र किया गया है। महिला ने लिखा कि वह मिथुन को अपने बेटे की तरह मानती थी और सहकर्मियों की तरफ से किए जा रहे अफेयर के तानों से परेशान हो गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, रजनी ने लिखा कि उनके चरित्र को लेकर बार-बार दिए जा रहे तानें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने सुसाइड नोट में 4-5 लोगों का नाम भी लिखा है। महिला ने इन लोगों पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे और टिप्पणियों के कारण परेशान थे।

बेटे की होने वाली थी शादी

रजनी के पति की मौत हो चुकी है और घर में उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। रिपोर्ट के अनुसार, उनके बेटे की शादी होने वाली थी और इसकी तैयारियां भी चल रही थीं।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Suicide Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|