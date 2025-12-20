Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़bete ka pair katne ki ranjish, indore ke badmash ne di doctor ke pair tudwane ki supari, fir hua aise
बेटे का पैर कटने की रंजिश, बदमाश ने डॉक्टर के पैर तुड़वाने को दी 50 हजार की सुपारी; फिर हुआ ऐसा

संक्षेप:

Dec 20, 2025 12:32 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
मध्य प्रदेश के इंदौर की विजयनगर पुलिस ने डॉक्टर की कार पर हमला कर शहर की कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाले सनसनीखेज हमले का खुलासा कर दिया है। हमले की साजिश एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर बदमाश हेमंत यादव द्वारा सेंट्रल जेल के अंदर से रची गई थी। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो बदमाशों के भागते वक्त पैर टूट गए। हेमंत यादव ने बदमाशों को डॉक्टर के पैर तोड़ने की 50 हजार की सुपारी दी थी।

कार रोकी, शीशे तोड़े, दहशत फैलाने की कोशिश

16 दिसंबर को डॉ. शिवकुमार यादव ने विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि स्कीम नंबर-54 स्थित दूरसंचार कॉलोनी से घर लौटते वक्त बिना नंबर की बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उनकी कार रोक ली। शीशा खोलने का दबाव बनाया और इनकार करने पर लोहे की रॉड से कार का शीशा तोड़ डाला। घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत हरकत में आई।

सीसीटीवी ने खोली पोल, जेल कनेक्शन उजागर

सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने साजिद उर्फ चेतन लाला और मोहसिन को दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि हमले की साजिश परदेशीपुरा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश हेमंत यादव ने रची थी, जिसके खिलाफ करीब 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

टीआई चंद्रकांत पटेल के मुताबिक, जेल में बंद हेमंत ने अपने साथियों साजिद, मोहसिन और कालू उर्फ आसिफ के साथ मिलकर योजना बनाई। बदले और जमानत की डील तय हुई, पैसे का इंतजाम किया गया और वारदात को अंजाम दिलवाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में ड्राइवर विशाल भंडारी ने फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुरानी रंजिश बनी हमले की वजह

जांच में सामने आया कि डॉ. एस.के. यादव ने वर्ष 2022 में हेमंत यादव के बेटे मोहित के पैर का इलाज किया था। हालत बिगड़ने पर पैर काटना पड़ा था। हेमंत ने इसे डॉक्टर की लापरवाही मानते हुए बदला लेने की ठान ली थी। उसने जेल से ही हमला कराने का प्लान बनाया। मगर पुलिस की मुस्तैदी के आगे उसकी साजिश धराशायी हो गई।

भागते वक्त टूटे पैर, रोते-बिलखते पकड़े गए

सूचना मिलते ही एसीपी श्रॉफ के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फरार बदमाशों को दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान भागने की कोशिश में दोनों हमलावरों के पैर टूट गए। मेडिकल जांच में दोनों को गंभीर चोटें पाई गईं। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। गिरफ्तारी के वक्त बदमाश रोते-बिलखते रहे और गिड़गिड़ाते बोले “बच्चे ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे?”

अपराधियों का लंबा इतिहास

पड़ताल में खुलासा हुआ कि विशाल भंडारी पर 2 केस, साजिद पर कातिलाना हमले सहित 25 से ज्यादा और मारपीट के 3 केस, जबकि मोहसिन पर लूट, मारपीट, चाकूबाजी और डकैती की साजिश समेत 7 केस दर्ज हैं।

मोहसिन, विशाल और साजिद गिरफ्तार हैं। हेमंत यादव और आसिफ पहले से जेल में बंद हैं, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाया जाएगा। हेमंत पर परदेशीपुरा, तुकोगंज समेत कई थानों में दो दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हाल ही में उसके बेटे पर भी शराब दुकान में तोड़फोड़ और अड़ीबाजी का केस दर्ज हुआ था।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
