बेटे का पैर कटने की रंजिश, बदमाश ने डॉक्टर के पैर तुड़वाने को दी 50 हजार की सुपारी; फिर हुआ ऐसा

संक्षेप: मध्य प्रदेश के इंदौर की विजयनगर पुलिस ने डॉक्टर की कार पर हमला कर शहर की कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाले सनसनीखेज हमले का खुलासा कर दिया है। हमले की साजिश एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर बदमाश हेमंत यादव द्वारा सेंट्रल जेल के अंदर से रची गई थी।

मध्य प्रदेश के इंदौर की विजयनगर पुलिस ने डॉक्टर की कार पर हमला कर शहर की कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाले सनसनीखेज हमले का खुलासा कर दिया है। हमले की साजिश एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर बदमाश हेमंत यादव द्वारा सेंट्रल जेल के अंदर से रची गई थी। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो बदमाशों के भागते वक्त पैर टूट गए। हेमंत यादव ने बदमाशों को डॉक्टर के पैर तोड़ने की 50 हजार की सुपारी दी थी।

कार रोकी, शीशे तोड़े, दहशत फैलाने की कोशिश 16 दिसंबर को डॉ. शिवकुमार यादव ने विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि स्कीम नंबर-54 स्थित दूरसंचार कॉलोनी से घर लौटते वक्त बिना नंबर की बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उनकी कार रोक ली। शीशा खोलने का दबाव बनाया और इनकार करने पर लोहे की रॉड से कार का शीशा तोड़ डाला। घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत हरकत में आई।

सीसीटीवी ने खोली पोल, जेल कनेक्शन उजागर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने साजिद उर्फ चेतन लाला और मोहसिन को दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि हमले की साजिश परदेशीपुरा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश हेमंत यादव ने रची थी, जिसके खिलाफ करीब 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

टीआई चंद्रकांत पटेल के मुताबिक, जेल में बंद हेमंत ने अपने साथियों साजिद, मोहसिन और कालू उर्फ आसिफ के साथ मिलकर योजना बनाई। बदले और जमानत की डील तय हुई, पैसे का इंतजाम किया गया और वारदात को अंजाम दिलवाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में ड्राइवर विशाल भंडारी ने फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुरानी रंजिश बनी हमले की वजह जांच में सामने आया कि डॉ. एस.के. यादव ने वर्ष 2022 में हेमंत यादव के बेटे मोहित के पैर का इलाज किया था। हालत बिगड़ने पर पैर काटना पड़ा था। हेमंत ने इसे डॉक्टर की लापरवाही मानते हुए बदला लेने की ठान ली थी। उसने जेल से ही हमला कराने का प्लान बनाया। मगर पुलिस की मुस्तैदी के आगे उसकी साजिश धराशायी हो गई।

भागते वक्त टूटे पैर, रोते-बिलखते पकड़े गए सूचना मिलते ही एसीपी श्रॉफ के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फरार बदमाशों को दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान भागने की कोशिश में दोनों हमलावरों के पैर टूट गए। मेडिकल जांच में दोनों को गंभीर चोटें पाई गईं। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। गिरफ्तारी के वक्त बदमाश रोते-बिलखते रहे और गिड़गिड़ाते बोले “बच्चे ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे?”

अपराधियों का लंबा इतिहास पड़ताल में खुलासा हुआ कि विशाल भंडारी पर 2 केस, साजिद पर कातिलाना हमले सहित 25 से ज्यादा और मारपीट के 3 केस, जबकि मोहसिन पर लूट, मारपीट, चाकूबाजी और डकैती की साजिश समेत 7 केस दर्ज हैं।

मोहसिन, विशाल और साजिद गिरफ्तार हैं। हेमंत यादव और आसिफ पहले से जेल में बंद हैं, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाया जाएगा। हेमंत पर परदेशीपुरा, तुकोगंज समेत कई थानों में दो दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हाल ही में उसके बेटे पर भी शराब दुकान में तोड़फोड़ और अड़ीबाजी का केस दर्ज हुआ था।