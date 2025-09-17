MP में भालू का आतंक! 2 लोगों को जंगल में मार डाला; प्रशासन का अलर्ट

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां जानवरों को चराने जंगल गए 2 चरवाहों को भालू ने अपना शिकार बना लिया। दोनों की मौत हो गई। प्रशासन ने लोगों से जंगल की तरफ जाने से बचने की सलाह दी है।

मध्यप्रदेश के सिंगरौली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां जंगली भालू के हमले में दो लोगों की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर सरई थाना क्षेत्र अंतर्गत जमगड़ी और खनुआ गांव के जंगल में हुई। प्रशासन ने पूरे इलाके में चेतावनी जारी करते हुए लोगों को जंगल की तरफ जाने से बचने की सलाह दी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए सिंगरौली के सरई थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि बकरी और अन्य मवेशियों को चराने गये दो चरवाहों गणेश प्रसाद वैश्य (40) और हीरा शाह (41) पर जंगली भालू ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। दो लोगों पर हमले के बाद उनकी मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में आदमखोर भालू को लेकर दहशत का माहौल है।