MP : ग्वालियर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला से गैंगरेप, इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती में मिली दगा

Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Beauty parlor owner woman gangraped in Gwalior by Instagram friend and his cousin

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने उसे इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर प्यार के जाल में फंसाया और कारोबार बढ़ाने का झांसा देकर ग्वालियर बुला लिया। यहां अपने फुफेरे भाई संग मिलकर उससे गैंगरेप किया।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरSat, 23 Aug 2025 11:44 AM
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भिंड की एक ब्यूटी पार्लर संचालिका से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने उसे इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर प्यार के जाल में फंसाया और कारोबार बढ़ाने का झांसा देकर ग्वालियर बुला लिया। यहां अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया और बाद में ब्लैकमेल करने लगा। गैंगरेप की शिकार हुई पीड़िता शादीशुदा है। यह घटना डीडी नगर, महाराजपुरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

पीड़िता युवकों के चंगुल से छूटकर महिला किसी तरह भिंड पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। भिंड थाना पुलिस ने इस संबंध में जीरो एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए ग्वालियर की महाराजपुरा थाना पुलिस को भेज दी है। महाराजपुरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

शिकायत के मुताबिक, भिंड निवासी 30 वर्षीय महिला की पांच माह पहले मेहगांव निवासी राज जाटव से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और महिला ने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। नजदीकी बढ़ाने के लिए राज ने महिला की बस्ती में ही कमरा किराये पर ले लिया और अक्सर मिलने-जुलने लगा और दोनों की मुलाकात भी होने लगीं।

महिला भिंड में ब्यूटी पार्लर चलाती है। राज ने कारोबार बढ़ाने का सपना दिखाकर उसे भरोसे में लिया और ग्वालियर में आलीशान ब्यूटी पार्लर खुलवाने का लालच दिया। इसी दौरान महिला को प्यार में फंसाकर राज ने उसके नाम पर एक बाइक भी फाइनेंस करा ली। डाउन पेमेंट 20,500 रुपए महिला से ही जमा कराए। वहीं, उसकी ईएमआई भी जमा कर रही है।

आरोपी राज और उसका फुफेरा भाई शिवम महिला की गृहस्थी एवं ब्यूटी पॉर्लर का सामान भरकर भिंड से ग्वालियर ले आए और डीडी नगर में किराये का कमरा लेकर उसे रखा। रात राज ने महिला से दुष्कर्म किया। इसके छह दिन बाद राज और शिवम ने दुष्कर्म किया। इस दौरान उन्होंने महिला के अश्लील वीडियो भी बना लिए। महिला ने पति और ससुराल के अन्य लोगों को आपबीती बताई और किसी तरह भिंड पहुंचकर पुलिस से शिकायत की।

सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि भिंड की एक महिला के साथ ग्वालियर में दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता ने भिंड में शिकायत की है वहां जीरो एफआईआर दर्ज कर भिंड पुलिस ने केस डायरी महाराजपुरा थाना पुलिस को भेजी है।

रिपोर्ट : अमित सिंह

Gangrape Case Madhya Pradesh News
