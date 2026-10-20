शुक्र करें भारत में हैं, जहां गरबा में कुछ भी हरकत कर लेते हैं; सऊदी अरब की घटना का जिक्र पर बोले MP के इलेक्शन कमिश्नर
अपनी पोस्ट में रिटायर्ड IAS अधिकारी ने अपनी पोस्ट में लोगों को उन बातों के बारे में बताया, जिन्हें करना सऊदी अरब में अपराध माना जाता है और जिनके करने पर रोक वहां रोक है।
सऊदी अरब का मक्का शहर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और हाल ही में वहां की एक मस्जिद में कथित तौर पर 'अनैतिक हरकत' (किस करने) के आरोप में बांग्लादेशी मूल के एक महिला और पुरुष को मौत की सजा दे दी गई। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर मनोज श्रीवास्तव की एक फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। इस पोस्ट में उन्होंने भारत के धार्मिक स्थलों और आयोजनों, खासकर मंदिरों व गरबा में लोगों द्वारा की जाने वाली फूहड़ता को लेकर तीखा तंज कसा है। साथ ही उन चीजों के बारे में भी बताया है, जिन्हें भारत में तो करना बेहद आसान है, लेकिन सऊदी अरब में उन्हें करने पर मौत की सजा तक हो सकती है। वहीं उनकी इस पोस्ट का सबसे रोचक बात उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में लिखी।
अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मनोज श्रीवास्तव ने लिखा, 'हम लोग शुक्र करें कि हम भारत में हैं जहां गरबा में कोई भी हरकत कर लेते हैं और जहां मंदिर रील बनाने के काम आते हैं। सऊदी अरब में अभी एक बांग्लादेशी जोड़े को मस्जिद में किस (चुंबन) करने पर मृत्युदंड दिया गया है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी बचा नहीं सका।'
बताया सऊदी जाने पर किन कामों को करने से बचें
इसके बाद उन्होंने लोगों को हिदायत देते हुए लिखा, 'तो ‘मोहब्बत खुदा है’ की बात से खुशफहमी में न पड़ जाएं। न अरबी फिल्म अल-हुब्ब अल-इलाही' (Divine Love / अल-इबादह) से। इसलिए सऊदी अरब जाने पर इन गुस्ताखियों से बचें।'
इसके बाद अपनी पोस्ट में उन्होंने धार्मिक यात्रा और अन्य किसी वजह से सऊदी अरब जाने वाले लोगों को सलाह देते उस देश के कानूनों के अनुसार वहां की मर्यादाओं का पालन करने की नसीहत दी और बताया कि उस देश में सार्वजनिक स्थानों पर किन-किन कामों को करने पर रोक है।
रिटायर्ड IAS अधिकारी ने अपनी पोस्ट में लोगों को उन बातों के बारे में बताया, जिन्हें करना सऊदी अरब में अपराध माना जाता है और जिनके करने पर रोक वहां रोक है।
1. किसी से चुंबन (किस) लेना, चाहे कितना भी हल्का हो।
2. आलिंगन (हग करना) या कोई भी अंतरंग स्पर्श (विपरीत लिंग या समलैंगिक दोनों)।
3. रोमांटिक या यौन संबंधी कोई भी हरकत (हाथ पकड़ना, छूना, पास बैठना आदि)।
4. अश्लील या अशोभनीय बातें करना।
5. मस्जिद को डेटिंग या मिलने की जगह बनाना।
6. फोटो या वीडियो बनाना (खासकर लोगों की या बिना अनुमति)।
7. तेज आवाज में बात करना, हंसना, मजाक करना।
8. मोबाइल पर ऊंची आवाज में बात करना या संगीत बजाना।
9. खाना, पीना या धूम्रपान करना।
10. अनुचित कपड़े पहनकर प्रवेश करना (टाइट, छोटे, स्लीवलेस आदि)।
11. प्रार्थना में व्यवधान डालना या जानबूझकर शोर करना।
12. गैर-मुस्लिम द्वारा मक्का की मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश।
13. पवित्र स्थान का अपमान करने वाली कोई भी हरकत या टिप्पणी।
14. सोते हुए या लेटकर अशोभनीय तरीके से रहना।
15. महिला-पुरुष का गलत सेक्शन में प्रवेश या मिश्रण।
16. बच्चों को बिना नियंत्रण के शोर मचाने देना (बार-बार हो तो समस्या बन सकती है)।
17. मस्जिद की दीवारों, कालीन या सामान को नुकसान पहुंचाना या गंदगी फैलाना।
18. किसी धार्मिक प्रतीक या प्रार्थना का मजाक उड़ाना।
19. मस्जिद के अंदर कोई व्यावसायिक या गैर-धार्मिक गतिविधि करना।
20. बार-बार चेतावनी के बावजूद अशोभनीय व्यवहार जारी रखना।
21. नमाज़ के दौरान इमाम या नमाज़ियों की फोटो/वीडियो बनाना
22. नमाज़, खुतबा या इबादत को सोशल मीडिया (रील, TikTok, Instagram आदि) पर अपलोड/लाइव करना
मक्का की मस्जिद अल-हराम और मदीना की मस्जिद अन-नबवी में इन बातों पर है रोक:
• प्रोफेशनल कैमरा, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक, जिम्बल
• नमाज़ के समय या भीड़ के दौरान फोटो/वीडियो पर प्रतिबंध या सख्ती रहती है।
• लोगों को बिना अनुमति फिल्म करना नहीं चलता।
• हज और रमजान में और सख्ती रहती है।
'जब भारत लौटें तो बोलें कि यहां तानाशाही है...'
वहीं अपनी इस पोस्ट के अंत में उन्होंने ऐसे लोगों को लेकर कटाक्ष किया, जो विदेश में जाकर तो हर तरह के नियम का पालन करते हैं, लेकिन भारत आने पर देश की व्यवस्था को भाला-बुरा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अपनी पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा, 'जब भारत वापस लौटें तो अपने देश को कोसें कि यहां तानाशाही है, यहां लोकतंत्र का भट्टा बैठ गया है, वगैरह-वगैरह।'
कौन हैं मनोज श्रीवास्तव?
मनोज कुमार श्रीवास्तव मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। वे अप्रैल 2021 में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों और पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित 'केंद्रीय हिंदी संस्थान' द्वारा 'स्वामी विवेकानंद पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। उन्हें लंदन के साउथ बैंक्स स्थित 'इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस एंड नेहरू सेंटर' की ओर से 'इंटरनेशनल एविएशन अवार्ड' भी प्रदान किया गया है। वर्तमान में, वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' के हिंदी भवन से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका 'अक्षरा' के मुख्य संपादक हैं। साहित्य के क्षेत्र में, उन्होंने 38 पुस्तकें लिखी हैं और प्रकाशित की हैं। इसके अलावा, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 'कबीर सम्मान' से भी नवाजा गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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