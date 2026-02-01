MP दर्दनाक हादसा! ई-साइकिल की बैटरी फटने से दिव्यांग टीचर की जलकर मौत

Hindustan Hindi News
मध्यप्रदेश के बैतूल में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां सरकार द्वारा आवंटित एक ई-साइकिल की बैटरी फट जाने से 30 साल के एक दिव्यांग टीचर की जलकर मौत हो गई।

Feb 01, 2026 09:00 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बैतूल
मध्यप्रदेश के बैतूल में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां सरकार द्वारा आवंटित एक ई-साइकिल की बैटरी फट जाने से 30 वर्षीय एक दिव्यांग टीचर की जलकर मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार देर शाम जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर सरनी कस्बे में जय स्तंभ चौक के पास हुई।

मिली जानकारी के अनुसार, सुनील कुमार लोखंडे उर्फ गुड्डू दिव्यांग था और ट्यूशन कक्षाएं देकर अपना गुजारा करता था।सरनी पुलिस थाने के प्रभारी ए के परतेती ने बताया कि सुनील की तिपहिया ई-साइकिल की बैटरी फट गई, जिससे आग लग गई और उसकी मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक दुकानदार ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और सुनील को बचाया नहीं जा सका। अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सुनील के भाई राजेश के अनुसार, सुनील करीब 15 साल पहले दिव्यांग हो गए थे। उन्होंने कहा कि वह बचपन से दिव्यांग नहीं थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान जोड़ों में समस्या आने की वजह से उन्हें उठने-बैठने और चलने में दिक्कत होने लगी थी। सुनील की शादी नहीं हुई थी और वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाता था।

राजेश ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के तहत करीब ढाई साल पहले सुनील को बैटरी से चलने वाली तिपहिया साइकिल उपलब्ध कराई गई थी।

