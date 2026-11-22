बहू से अवैध संबंध का था शक, ससुर ने युवक के प्राइवेट पार्ट पर मारी लात; मौके पर ही मौत
ससुर को बहू से अवैध संबंध का शक था। ऐसे में वह युवक को एक सुनसान जगह ले गया और फिर विवाद बढ़ने पर गुप्तांग पर लात मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मध्यप्रदेश में बड़वानी जिले से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां राजपुर थाना क्षेत्र में बहू से कथित अवैध संबंध के शक में ससुर ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। युवक की उम्र 32 वर्ष थी। जांच में सामने आया है कि आरोपी ससुर ने युवक के गुप्तांग में इतनी तेज लात मारी की बाद में उसने दम ही तोड़ दिया। आरोपी ससुर की उम्र 48 वर्ष है और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने वारदात को छिपाने के लिए शव, कपड़े और मृतक के वाहन अलग-अलग जगहों पर छिपा दिए थे। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए जिससे पुलिस को पहली नजर में मामला संदिग्ध लगा।
राजपुर थाना क्षेत्र पुलिस के मुताबिक हत्या को अंजाम देने के आरोपी ससुर पुलिस को गुमराह करता रहा लेकिन बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। ससुर का नाम सुंदर है और गिरफ्तारी के बाद नियमों के तहत उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में बड़वानी केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
शरीर पर मिले चोट के निशान
राजपुर थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी की पहचान कालाखेत गवां गांव निवासी सुंदर उर्फ सुंदरिया बड़ोले के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, एक सितंबर 2026 को राजपुर थाने में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली थी। जांच के दौरान मृतक 32 वर्षीय प्रताप के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
समझाने के बहाने
जांच के दौरान संदेह के आधार पर सुंदर से पूछताछ की गई। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन बाद में उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपी ने बताया कि उसे अपनी बहू और प्रताप के बीच कथित संबंध होने का शक था। इसी बात को लेकर वह प्रताप को समझाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले गया था। वहां दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर आरोपी ने प्रताप के गुप्तांग पर लात मार दी, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई।
हत्या के बाद किया ये काम
पुलिस के अनुसार, वारदात छिपाने के लिए आरोपी ने मृतक का शव, उसके कपड़े और दोपहिया वाहन अलग-अलग स्थानों पर छिपा दिए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।
(वार्ता के इनपुट के साथ)
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