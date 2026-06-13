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MP में खूंखार कुत्तों का खूनी खेल: महिला के चेहरे और गले को नोच-नोचकर किया लहूलुहान, तोड़ा दम

Mohit पीटीआई, बड़वानी
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देश में कुत्तों के हमलों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खूंखार कुत्तों ने एक महिला को इस हद तक नोच-नोचकर काटा की उसकी मौत हो गई। महिला अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। इस घटना के बाद एकबार फिर आम जनता की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

MP में खूंखार कुत्तों का खूनी खेल: महिला के चेहरे और गले को नोच-नोचकर किया लहूलुहान, तोड़ा दम

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में कुत्तों के एक झुंड ने 35 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि महिला की मौत हो गई। महिला को कुत्तों ने इस हद तक नोंचा की उनके शरीर पर कई गहरे घाव हो गए। पोस्टमार्ट करने वाले डॉक्टरों ने भी महिला के शरीर पर कुत्तों के काटने से हुए गहरे घाव और खंरोच की पुष्टि की है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में रहने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता है। स्थानीय लोग महिला के परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

डॉक्टर अनिल सिंह के मुताबिक, महिला के गले, सिर, हाथ और हाथ पर कई जगह कुत्तों के काटने के निशान पाए गए हैं जो कि इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मौत कुत्तों के काटने की वजह से हुई हालांकि डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जा रही है। वहीं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पद्मविलोचन शुक्ला ने कहा है कि डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद ही घटना पर कुछ कहा जा सकता है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

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पूर्व पार्षद ने घटना पर क्या कहा?

पूर्व पार्षद राकेश मकवाने ने घटना को लेकर बताया कि शुक्रवार दोपहर राजघाट रोड इलाके में महिला लकड़ी और कबाड़ इकट्ठा कर रही थी तभी चार से पांच आवार कुत्तों ने उनपर जोरदार हमला कर दिया। महिला का नाम लीला बाई बकावाले है। वे लकड़ी और कबाड़ इकट्ठा करके परिवार का भरण पोषण करती थीं।'

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दी आंदोलन की चेतावनी

पूर्व पार्षद ने मृतक महिला के परिवार के लिए आर्थिक मदद की मांग की है। परिवार में बीमार पति, बुजुर्ग पिता और एक बच्चा है और सभी महिला पर निर्भर थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ समय पहले चूना भट्टी इलाके में भी आवारा कुत्तों के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। पूर्व पार्षद ने आवार कुत्तों की समस्या के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है।

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सुप्रीम कोर्ट दे चुका अहम निर्देश

आपको बता दें कि बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने से जुड़ी समस्याओं पर संज्ञान लिया था और निर्देश दिया था कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कर उन्हें शेल्टर में रखा जाए। वहीं इसके बाद इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कुत्ते जो लाइलाज रूप से बीमार हैं, रेबीज से पीड़िता या खतरनाक और आक्रमक हैं और जिनसे आम जनता को खतरा है, उन्हें मारने पर विचार करने के निर्देश जारी किए थे।

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