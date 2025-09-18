MP में सिर्फ एक किस्त न चुकाने पर बैंककर्मियों की गुंडागर्दी, घर में घुसकर बाप-बेटे पर फेंका खौलता पानी

पीड़ित ने बताया कि हाल ही में उसकी नौकरी चली गई और वह बीमार पड़ गया, जिसके चलते वह सितंबर माह की सिर्फ एक किस्त जमा नहीं कर पाया था। इसी की वसूली के लिए गुरुवार सुबह बैंक की कर्मचारी उसके घर पहुंचे थे।

मध्य प्रदेश में सतना जिले के नागौद कस्बे से कर्ज वसूली को लेकर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा की गई बर्बरता सामने आई है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के इन कर्मचारियों पर आरोप है कि किस्त ना चुका पाने पर उन्होंने एक व्यवसायी और उसके बेटे पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया, जिससे दोनों बुरी तरह झुलस गए। दरअसल यह घटना गुरुवार सुबह गढ़ी टोला वार्ड नंबर-6 में हुई। जिसके बाद पीड़ित राजेंद्र प्रसाद सोनी (63) और उनके बेटे निशांत सोनी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जहां दोनों का इलाज जारी है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि, निशांत सोनी ने अपना कारोबार शुरू करने के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से 75 हजार रुपए का लोन लिया था। जिसकी मासिक किस्त 4,100 रुपए बनी थी। पीड़ित ने बताया कि हाल ही में उसकी नौकरी चली गई और वह बीमार पड़ गया, जिसके चलते वह सितंबर माह की सिर्फ एक किस्त जमा नहीं कर पाया था। इसी की वसूली के लिए गुरुवार सुबह बैंक की कर्मचारी सानिया सिंह परिहार और हर्ष पांडेय उनके घर पहुंचे। निशांत ने जब अपनी मजबूरी बताई तो रिकवरी एजेंट उस पर भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे।

विवाद बढ़ा तो फेंक दिया खौलता पानी इसी बीच आरोपियों को गाली-गलौज करने से रोकने के लिए जब निशांत के पिता राजेंद्र सोनी ने, जो गांधी चौक पर समोसे का ठेला लगाते हैं, जब बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ भी बदसलूकी शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि घर में समोसे बनाने के लिए आलू उबालने वास्ते रखा खौलता हुआ पानी उठाकर आरोपियों ने पिता-पुत्र पर फेंक दिया।