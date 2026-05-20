MP में 1 जून से हटेगी तबादलों से रोक, मोहन कैबिनेट ने नई ट्रांसफर पॉलिसी को दी मंजूरी; जानिए बैठक में हुए बड़े फैसले
इस बैठक में सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि यदि फसल बीमा योजना के तहत पात्र किसानों को देय बीमा दावा किसी भी फसल मौसम में 1,000 रुपए से कम होता है, तो राज्य सरकार शेष राशि का वहन करेगी, ताकि प्रति किसान प्रति मौसम न्यूनतम 1,000 रुपए का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को राजधानी भोपाल में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 30,055 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख निर्णय लिए, जिनमें साल 2026 के लिए स्थानान्तरण नीति की घोषणा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 11,608.47 करोड़ रूपए की स्वीकृति, वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजन की पेंशन योजना के लिए 15,184.42 करोड़ रूपए की स्वीकृति, सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के लिए 593 करोड़ 24 लाख रूपए की संशोधित स्वीकृति शामिल है।
बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए 156 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 360 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी, श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 1779.07 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी तथा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संचालन के लिए अगले पांच वर्षों (अप्रैल 2026-27 से मार्च 2030-31 तक) हेतु 373.38 करोड़ रुपए और मंज़ूर किए, इसमें जैव-आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विशेष रूप से निर्धारित 25 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
किसानों को मिलेगा कम से कम 1 हजार रुपए का मुआवजा
इस बैठक में सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि यदि PMFBY (फसल बीमा योजना) के तहत पात्र किसानों को देय बीमा दावा किसी भी फसल मौसम में 1,000 रुपए से कम होता है, तो राज्य सरकार शेष राशि का वहन करेगी, ताकि प्रति किसान प्रति मौसम न्यूनतम 1,000 रुपए का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
1 से 15 जून तक के लिए हटेगी तबादलों से रोक
बैठक के दौरान 'राज्य स्थानांतरण नीति-2026' को मंजूरी देते हुए मंत्रिपरिषद ने बताया कि 1 जून से 15 जून, 2026 तक राज्य में ट्रांसफर पर लगी रोक में ढील दी जाएगी। इस नीति में एक ही स्थान पर पदस्थ पति-पत्नी के स्थानांतरणों पर विचार करने और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों के स्थानांतरणों पर विभागीय कोटे से परे जाकर विचार करने के प्रावधान भी शामिल हैं।
दो जल योजनाओं के लिए जारी की संशोधित रकम
कैबिनेट ने सिवनी जिले में 'बंदोल समूह जल प्रदाय योजना' और देवास जिले में 'नेमावर समूह जल प्रदाय योजना' के लिए 593.24 करोड़ रुपए की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी भी प्रदान की। यह संशोधित लागत, 'जल जीवन मिशन' के दिशानिर्देशों के तहत अतिरिक्त गांवों और बस्तियों को शामिल करने के साथ-साथ विस्तारित बुनियादी ढांचा कार्यों के कारण स्वीकृत की गई।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लिए 360 करोड़ मंजूर
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए, कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 'चाइल्ड हेल्पलाइन-1098', POCSO अधिनियम के तहत पीड़ितों की देखभाल और सहायता, तथा 'शौर्य दल' योजना सहित विभिन्न योजनाओं को जारी रखने के लिए 156 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 के बीच 'मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम' को लागू करने के लिए 360 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस राशि का उपयोग लोक सेवा केंद्रों, CM हेल्पलाइन, CM डैशबोर्ड और शासन से जुड़ी अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए किया जाएगा।
जिन किसानों के स्लॉट बुक हुए उनसे गेहूं खरीदे जाएंगे
यादव ने कहा कि 'किसानों ने उन्हें बताया कि उन्होंने स्लॉट तो बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं, ऐसे सभी किसानों से हम गेहूं खरीदेंगे। किसानों से गेहूं खरीद की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई की जा रही है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।