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MP में 1 जून से हटेगी तबादलों से रोक, मोहन कैबिनेट ने नई ट्रांसफर पॉलिसी को दी मंजूरी; जानिए बैठक में हुए बड़े फैसले

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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इस बैठक में सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि यदि फसल बीमा योजना के तहत पात्र किसानों को देय बीमा दावा किसी भी फसल मौसम में 1,000 रुपए से कम होता है, तो राज्य सरकार शेष राशि का वहन करेगी, ताकि प्रति किसान प्रति मौसम न्यूनतम 1,000 रुपए का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

MP में 1 जून से हटेगी तबादलों से रोक, मोहन कैबिनेट ने नई ट्रांसफर पॉलिसी को दी मंजूरी; जानिए बैठक में हुए बड़े फैसले

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को राजधानी भोपाल में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 30,055 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख निर्णय लिए, जिनमें साल 2026 के लिए स्थानान्तरण नीति की घोषणा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 11,608.47 करोड़ रूपए की स्वीकृति, वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजन की पेंशन योजना के लिए 15,184.42 करोड़ रूपए की स्वीकृति, सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के लिए 593 करोड़ 24 लाख रूपए की संशोधित स्वीकृति शामिल है।

बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए 156 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 360 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी, श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 1779.07 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी तथा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संचालन के लिए अगले पांच वर्षों (अप्रैल 2026-27 से मार्च 2030-31 तक) हेतु 373.38 करोड़ रुपए और मंज़ूर किए, इसमें जैव-आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विशेष रूप से निर्धारित 25 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

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किसानों को मिलेगा कम से कम 1 हजार रुपए का मुआवजा

इस बैठक में सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि यदि PMFBY (फसल बीमा योजना) के तहत पात्र किसानों को देय बीमा दावा किसी भी फसल मौसम में 1,000 रुपए से कम होता है, तो राज्य सरकार शेष राशि का वहन करेगी, ताकि प्रति किसान प्रति मौसम न्यूनतम 1,000 रुपए का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

1 से 15 जून तक के लिए हटेगी तबादलों से रोक

बैठक के दौरान 'राज्य स्थानांतरण नीति-2026' को मंजूरी देते हुए मंत्रिपरिषद ने बताया कि 1 जून से 15 जून, 2026 तक राज्य में ट्रांसफर पर लगी रोक में ढील दी जाएगी। इस नीति में एक ही स्थान पर पदस्थ पति-पत्नी के स्थानांतरणों पर विचार करने और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों के स्थानांतरणों पर विभागीय कोटे से परे जाकर विचार करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

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दो जल योजनाओं के लिए जारी की संशोधित रकम

कैबिनेट ने सिवनी जिले में 'बंदोल समूह जल प्रदाय योजना' और देवास जिले में 'नेमावर समूह जल प्रदाय योजना' के लिए 593.24 करोड़ रुपए की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी भी प्रदान की। यह संशोधित लागत, 'जल जीवन मिशन' के दिशानिर्देशों के तहत अतिरिक्त गांवों और बस्तियों को शामिल करने के साथ-साथ विस्तारित बुनियादी ढांचा कार्यों के कारण स्वीकृत की गई।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लिए 360 करोड़ मंजूर

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए, कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 'चाइल्ड हेल्पलाइन-1098', POCSO अधिनियम के तहत पीड़ितों की देखभाल और सहायता, तथा 'शौर्य दल' योजना सहित विभिन्न योजनाओं को जारी रखने के लिए 156 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 के बीच 'मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम' को लागू करने के लिए 360 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस राशि का उपयोग लोक सेवा केंद्रों, CM हेल्पलाइन, CM डैशबोर्ड और शासन से जुड़ी अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए किया जाएगा।

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जिन किसानों के स्लॉट बुक हुए उनसे गेहूं खरीदे जाएंगे

यादव ने कहा कि 'किसानों ने उन्हें बताया कि उन्होंने स्लॉट तो बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं, ऐसे सभी किसानों से हम गेहूं खरीदेंगे। किसानों से गेहूं खरीद की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई की जा रही है।'

Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

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