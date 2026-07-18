हवाई यात्रा, किराए की गाड़ियों, होटलों में मीटिंग पर रोक; MP सरकार ने खर्च पर कटौती के लिए बनाई नई नीति
सरकार ने राज्य के निगमों, बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने के लिए अपने डिविडेंड (लाभांश) का अधिकतम संभव हिस्सा राज्य सरकार को दें।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण कसने के लिए दो साल की एक नई व्यापक मितव्ययता (खर्च में कटौती) नीति लागू की है, यह नीति उन बचत उपायों से अलग है, जिन्हें राज्य सरकार ने कुछ महीने पहले US-ईरान संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उठाया गया था। इस दौरान नई नीति में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खर्चों पर कटौती करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वित्त विभाग ने कहा है कि सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक खर्च से बचें और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करें। नए नियमों के तहत सरकारी अधिकारियों को केवल इकोनॉमी क्लास में ही हवाई यात्रा करने की अनुमति मिलेगी।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इस नई नीति में राज्य की मोहन सरकार ने सरकारी खर्च पर होने वाली हवाई यात्रा पर नई पाबंदियां लागू की हैं, इसके अलावा होटलों में होने वाली बैठकों और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा किराए की गाड़ियों के इस्तेमाल करने और अधिकारी को एक से ज्यादा गाड़ी देने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही किसी भी तरह की कंसल्टेंसी सर्विस लेने और अन्य प्रशासनिक खर्चों पर भी रोक लगाई गई है। सरकार ने अधिकारियों के सरकारी खर्चों पर विदेश यात्रा करने के नियम को भी बहुत सख्त कर दिया है।
राज्य के वित्त विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
राज्य के वित्त विभाग ने इस बारे में सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और राज्य द्वारा संचालित अन्य संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसका मकसद वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। इन निर्देशों में कहा गया है कि अगले दो साल तक गैर-जरूरी सरकारी खर्च पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
सरकारी खर्च पर विदेश जाने पर लगाई पाबंदियां
नए सरकारी आदेश में सरकारी काम से विदेश जाने के लिए अनुमति देने को लेकर कड़े नियम कर दिए गए हैं। अब अधिकारियों को केवल जरूरी आधिकारिक कार्यों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जबकि घरेलू हवाई यात्रा के लिए भी जरूरत के आधार पर मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा नए नियम में यह भी कहा गया है कि सरकारी खर्च पर यात्रा करने वाले अधिकारियों को केवल इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
होटलों में बैठकें या प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी रोक
नए नीति के तहत कोई सरकारी विभागों को होटलों या अन्य कमर्शियल जगहों पर बैठकें करने, ट्रेनिंग देने या वर्कशॉप आयोजित करने से भी रोक दिया है। इसके बजाय, विभागों को ऐसे कार्यक्रमों को सरकारी इमारतों में आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, विभागों को सलाह दी गई है कि जहां भी संभव हो, खर्च कम करने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म और वेबिनार के जरिए बैठकें और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करें।
किराए की गाड़ियां कम करने कार पूलिंग करने को कहा
खर्च कम करने की कवायद के तहत वित्त विभाग ने सरकारी विभागों को किराये की गाड़ियों की संख्या में कमी करने का निर्देश दिया है। इसके लिए वित्त विभाग ने उन्हें 'व्हीकल-पूलिंग सिस्टम' (गाड़ी साझा करने की व्यवस्था) अपनाने की सलाह दी है। ताकि किराए की गाड़ियों पर निर्भरता कम की जा सके। इसके साथ ही एक ही विभाग के कई अधिकारियों को अलग-अलग गाड़ियां देने के बजाय, विभागों को उनसे गाड़ियां साझा करने के लिए कहा गया है। साथ ही अतिरिक्त विभागीय जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारियों को उन कामों के लिए अतिरिक्त गाड़ियां देने पर भी रोक लगा दी गई है।
ऑफिस की सजावट पर भी लगाई रोक
मितव्ययिता उपायों के तहत ऑफिस की सजावट और अधिकारियों के चैंबर व केबिन के इंटीरियर रेनोवेशन पर अनावश्यक खर्च पर भी रोक लगाई गई है। विभाग प्रमुखों को ऐसे खर्चों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने नई परामर्श सेवाओं (कंसल्टेंसी सर्विस) को लेने पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने राज्य के निगमों, बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने के लिए अपने डिविडेंड (लाभांश) का अधिकतम संभव हिस्सा राज्य सरकार को दें।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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