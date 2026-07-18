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हवाई यात्रा, किराए की गाड़ियों, होटलों में मीटिंग पर रोक; MP सरकार ने खर्च पर कटौती के लिए बनाई नई नीति

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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सरकार ने राज्य के निगमों, बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने के लिए अपने डिविडेंड (लाभांश) का अधिकतम संभव हिस्सा राज्य सरकार को दें।

हवाई यात्रा, किराए की गाड़ियों, होटलों में मीटिंग पर रोक; MP सरकार ने खर्च पर कटौती के लिए बनाई नई नीति

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण कसने के लिए दो साल की एक नई व्यापक मितव्ययता (खर्च में कटौती) नीति लागू की है, यह नीति उन बचत उपायों से अलग है, जिन्हें राज्य सरकार ने कुछ महीने पहले US-ईरान संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उठाया गया था। इस दौरान नई नीति में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खर्चों पर कटौती करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वित्त विभाग ने कहा है कि सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक खर्च से बचें और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करें। नए नियमों के तहत सरकारी अधिकारियों को केवल इकोनॉमी क्लास में ही हवाई यात्रा करने की अनुमति मिलेगी।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इस नई नीति में राज्य की मोहन सरकार ने सरकारी खर्च पर होने वाली हवाई यात्रा पर नई पाबंदियां लागू की हैं, इसके अलावा होटलों में होने वाली बैठकों और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा किराए की गाड़ियों के इस्तेमाल करने और अधिकारी को एक से ज्यादा गाड़ी देने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही किसी भी तरह की कंसल्टेंसी सर्विस लेने और अन्य प्रशासनिक खर्चों पर भी रोक लगाई गई है। सरकार ने अधिकारियों के सरकारी खर्चों पर विदेश यात्रा करने के नियम को भी बहुत सख्त कर दिया है।

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राज्य के वित्त विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

राज्य के वित्त विभाग ने इस बारे में सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और राज्य द्वारा संचालित अन्य संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसका मकसद वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। इन निर्देशों में कहा गया है कि अगले दो साल तक गैर-जरूरी सरकारी खर्च पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

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सरकारी खर्च पर विदेश जाने पर लगाई पाबंदियां

नए सरकारी आदेश में सरकारी काम से विदेश जाने के लिए अनुमति देने को लेकर कड़े नियम कर दिए गए हैं। अब अधिकारियों को केवल जरूरी आधिकारिक कार्यों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जबकि घरेलू हवाई यात्रा के लिए भी जरूरत के आधार पर मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा नए नियम में यह भी कहा गया है कि सरकारी खर्च पर यात्रा करने वाले अधिकारियों को केवल इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

होटलों में बैठकें या प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी रोक

नए नीति के तहत कोई सरकारी विभागों को होटलों या अन्य कमर्शियल जगहों पर बैठकें करने, ट्रेनिंग देने या वर्कशॉप आयोजित करने से भी रोक दिया है। इसके बजाय, विभागों को ऐसे कार्यक्रमों को सरकारी इमारतों में आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, विभागों को सलाह दी गई है कि जहां भी संभव हो, खर्च कम करने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म और वेबिनार के जरिए बैठकें और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करें।

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किराए की गाड़ियां कम करने कार पूलिंग करने को कहा

खर्च कम करने की कवायद के तहत वित्त विभाग ने सरकारी विभागों को किराये की गाड़ियों की संख्या में कमी करने का निर्देश दिया है। इसके लिए वित्त विभाग ने उन्हें 'व्हीकल-पूलिंग सिस्टम' (गाड़ी साझा करने की व्यवस्था) अपनाने की सलाह दी है। ताकि किराए की गाड़ियों पर निर्भरता कम की जा सके। इसके साथ ही एक ही विभाग के कई अधिकारियों को अलग-अलग गाड़ियां देने के बजाय, विभागों को उनसे गाड़ियां साझा करने के लिए कहा गया है। साथ ही अतिरिक्त विभागीय जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारियों को उन कामों के लिए अतिरिक्त गाड़ियां देने पर भी रोक लगा दी गई है।

ऑफिस की सजावट पर भी लगाई रोक

मितव्ययिता उपायों के तहत ऑफिस की सजावट और अधिकारियों के चैंबर व केबिन के इंटीरियर रेनोवेशन पर अनावश्यक खर्च पर भी रोक लगाई गई है। विभाग प्रमुखों को ऐसे खर्चों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने नई परामर्श सेवाओं (कंसल्टेंसी सर्विस) को लेने पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने राज्य के निगमों, बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने के लिए अपने डिविडेंड (लाभांश) का अधिकतम संभव हिस्सा राज्य सरकार को दें।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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