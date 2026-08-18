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एमपी में BAMS छात्रा से रेप; वीडियो बना इस्लाम कबूल करने और निकाह का दबाव

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, रतलाम
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मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में 20 साल की BAMS छात्रा के साथ बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने जुबेर नाम के युवक पर अश्लील वीडियो वायरल करने और इस्लाम कबूलवा कर शादी करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है।

rape case representative image
मध्य प्रदेश के रतलाम में एक BAMS छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात सामने आई है।

मध्य प्रदेश के रतलाम में एक BAMS छात्रा ने बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पीड़िता ने मुस्लिम युवक पर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने और इस्लाम कबूलवा कर शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि आरोपी ने मांग नहीं मानने पर अश्लील वीडियो स्नैपचैट पर वायरल कर दिया। यह वीडियो सामने आने के बाद छात्रा परिजनों के साथ स्टेशन रोड थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी जुबेर को हिरासत में ले लिया है।

बंधक बनाकर दुष्कर्म, वीडियो भी बनाया

रतलाम जिले के स्टेसन रोड थाने पर पहुंची पीड़िता ने बताया कि 1 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे उसका सहपाठी जुबेर उसे रतलाम के शास्त्री नगर स्थित एक मकान में ले गया और उसे कमरे में बंद कर बंधक बना लिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया।

इस्लाम कबूलवाने और निकाह का दबाव

इसके बाद आरोपी उस पर लगातार इस्लाम कबूलवाने और उससे निकाह करने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे धमकियां दी कि यदि उसने इस्लाम नहीं कबूला और उसके साथ निकाह नहीं किया तो वह उसके अश्लील वीडियो वायरल कर देगा। आरोपी ने पीड़िता को यह भी धमकी दी कि यदि उसने वारदात के बारे में अपने परिवार वालों को बताया तो वह उसकी हत्या कर देगा।

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नहीं कबूला इस्लाम तो वायरल किया वीडियो

पीड़िता का कहना है कि आरोपी की ओर से लगातार दी जा रही धमकियों के कारण वह डर गई। उसे इज्जत और जान जाने का डर सताने लगा। इस वजह से उसने तत्काल घटना की जानकारी परिवार को नहीं दी। बाद में जब वह इस्लाम कबूलने के लिए तैयार नहीं हुई तो आरोपी जुबेर ने उसके अश्लील वीडियो वायरल कर दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने साहस जुटाया और परिवार के साथ सीधे स्टेसन रोड थाने पहुंच गई।

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पीड़िता ने पुलिस को सौंपे सबूत

पीड़िता ने आरोपी जुबेर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने पुलिस को वायरल वीडियो की पेनड्राइव भी सौंपा। आरोपी जुबेर को जैसे ही पता चला कि उसकी पूरी करतूत पुलिस को पता चल चुकी है और पीड़िता थाने पहुंच गई है। तब जुबेर के होश उड़ गए। वह फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने उसकी जोरशोर से तलाश शुरू कर दी।

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बड़वानी से दबोचा गया आरोपी

आखिरकार पुलिस टीम ने जुबेर को बड़वानी के वरला क्षेत्र से दबोच लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह लाल ने बताया कि युवती के आरोप गंभीर हैं। छात्रा की शिकायत दर्ज कर ली गई है। पीड़िता ने धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगाया है। इसकी जांच की जा रही है। आरोपी फरार था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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