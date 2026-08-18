एमपी में BAMS छात्रा से रेप; वीडियो बना इस्लाम कबूल करने और निकाह का दबाव
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में 20 साल की BAMS छात्रा के साथ बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने जुबेर नाम के युवक पर अश्लील वीडियो वायरल करने और इस्लाम कबूलवा कर शादी करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश के रतलाम में एक BAMS छात्रा ने बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पीड़िता ने मुस्लिम युवक पर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने और इस्लाम कबूलवा कर शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि आरोपी ने मांग नहीं मानने पर अश्लील वीडियो स्नैपचैट पर वायरल कर दिया। यह वीडियो सामने आने के बाद छात्रा परिजनों के साथ स्टेशन रोड थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी जुबेर को हिरासत में ले लिया है।
बंधक बनाकर दुष्कर्म, वीडियो भी बनाया
रतलाम जिले के स्टेसन रोड थाने पर पहुंची पीड़िता ने बताया कि 1 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे उसका सहपाठी जुबेर उसे रतलाम के शास्त्री नगर स्थित एक मकान में ले गया और उसे कमरे में बंद कर बंधक बना लिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया।
इस्लाम कबूलवाने और निकाह का दबाव
इसके बाद आरोपी उस पर लगातार इस्लाम कबूलवाने और उससे निकाह करने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे धमकियां दी कि यदि उसने इस्लाम नहीं कबूला और उसके साथ निकाह नहीं किया तो वह उसके अश्लील वीडियो वायरल कर देगा। आरोपी ने पीड़िता को यह भी धमकी दी कि यदि उसने वारदात के बारे में अपने परिवार वालों को बताया तो वह उसकी हत्या कर देगा।
नहीं कबूला इस्लाम तो वायरल किया वीडियो
पीड़िता का कहना है कि आरोपी की ओर से लगातार दी जा रही धमकियों के कारण वह डर गई। उसे इज्जत और जान जाने का डर सताने लगा। इस वजह से उसने तत्काल घटना की जानकारी परिवार को नहीं दी। बाद में जब वह इस्लाम कबूलने के लिए तैयार नहीं हुई तो आरोपी जुबेर ने उसके अश्लील वीडियो वायरल कर दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने साहस जुटाया और परिवार के साथ सीधे स्टेसन रोड थाने पहुंच गई।
पीड़िता ने पुलिस को सौंपे सबूत
पीड़िता ने आरोपी जुबेर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने पुलिस को वायरल वीडियो की पेनड्राइव भी सौंपा। आरोपी जुबेर को जैसे ही पता चला कि उसकी पूरी करतूत पुलिस को पता चल चुकी है और पीड़िता थाने पहुंच गई है। तब जुबेर के होश उड़ गए। वह फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने उसकी जोरशोर से तलाश शुरू कर दी।
बड़वानी से दबोचा गया आरोपी
आखिरकार पुलिस टीम ने जुबेर को बड़वानी के वरला क्षेत्र से दबोच लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह लाल ने बताया कि युवती के आरोप गंभीर हैं। छात्रा की शिकायत दर्ज कर ली गई है। पीड़िता ने धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगाया है। इसकी जांच की जा रही है। आरोपी फरार था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।
रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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