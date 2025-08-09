Balaghat Woman Waits 14 Years To Tie Rakhi To Brother In Pakistan Jail रक्षाबंधन पर आपकी बहुत याद आती है; पाकिस्तान की जेल में बंद भाई के लिए बहन की भावुक चिट्ठी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
रक्षाबंधन पर आपकी बहुत याद आती है; पाकिस्तान की जेल में बंद भाई के लिए बहन की भावुक चिट्ठी

वह 14 साल से अपने भाई को राखी बांधने का इंतजार कर रही है। उसका भाई पाकिस्तान की एक जेल में बंद है। उसने अपने भाई के घर लौटने तक किसी और को राखी न बांधने की प्रतिज्ञा कर रखी है। वह अपने भाई को एक भावुक पत्र लिखी है जो अभी नहीं पहुंचा है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, बालाघाटSat, 9 Aug 2025 03:44 PM
मध्य प्रदेश के बालाघाट में रहने वाली संघमित्रा खोबरागड़े 14 सालों से अपने भाई प्रसन्नजीत रंगारी को राखी बांधने का इंतजार कर रही हैं। उनका भाई पाकिस्तान की कोट लखपत सेंट्रल जेल में कैद है। संघमित्रा के लिए यह रक्षाबंधन भी अपने भाई को राखी बांधने की खुशी के बिना ही गुजर जाएगा।

पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के लिए डाक और कूरियर सेवाएं बंद होने के कारण संघमित्रा का अपने भाई को लिखा भावुक पत्र अभी तक नहीं पहुंचा है। अपने संदेश में वह अपनी तड़प, अपनी मां के आंसुओं और अपने भाई के घर लौटने तक किसी और को राखी न बांधने की अपनी प्रतिज्ञा के बारे में लिखती हैं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, संघमित्रा ने पत्र में लिखा, "भाई, रक्षाबंधन पर मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं आपको राखी बांधना चाहती हूं, लेकिन आप भारत से बहुत दूर हैं। मैं आपको राखी भेज रही हूं और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार प्यार से भेजी गई इस राखी को पाकिस्तान के लाहौर स्थित कोट लखपत जेल भेज देगी, ताकि एक बहन की अपने भाई को राखी बांधने की इच्छा पूरी हो सके। हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, लेकिन मैं एक बदकिस्मत बहन हूं जो ऐसा नहीं कर सकती। मां आपको बहुत याद करती है और आपका इंतजार करती है। आपकी भतीजियां भी आपको याद करती हैं और आपसे मिलना चाहती हैं...।"

प्रसन्नजीत फार्मेसी का एक होनहार छात्र था। सालों पहले वह घर से गायब हो गया था। परिवार उसे मरा हुआ मानता रहा, लेकिन 2021 में कोट लखपत जेल में बंद एक पूर्व भारतीय कैदी ने उसे जिंदा बताया। रिकॉर्ड बताते हैं कि पाकिस्तान ने उसे अक्टूबर 2019 में बाटापुर से हिरासत में लिया था। वहां उसका नाम एक अलग नाम से दर्ज है, लेकिन उसने अपनी असली पहचान और पारिवारिक विवरण बता दिया है।

उसके पिता अपने बेटे की वापसी का इंतजार करते-करते चल बसे। उसकी मां अब मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। वह अब भी मानती हैं कि उनका बेटा जबलपुर में है। दिहाड़ी मजदूर और दो बच्चों की मां संघमित्रा अपने भाई की रिहाई के लिए सरकारी मदद की गुहार लगाते हुए दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं। संघमित्रा को उम्मीद है कि अधिकारी जल्द कार्रवाई करेंगे ताकि एक दिन उनके लिए रक्षाबंधन फिर से सचमुच एक उत्सव बन सके।

