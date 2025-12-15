Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Bajrang Dal caught seven suspected tablighi jamaat members in Jabalpur handed them over to police
बजरंग दल ने जबलपुर में 7 संदिग्ध जमाती पकड़ पुलिस को सौंपे, तलाशी में मिले दिल्ली के आधार कार्ड; जांच शुरू

बजरंग दल ने जबलपुर में 7 संदिग्ध जमाती पकड़ पुलिस को सौंपे, तलाशी में मिले दिल्ली के आधार कार्ड; जांच शुरू

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने 7 संदिग्ध जमातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी के दौरान उनके पास दिल्ली के आधार कार्ड मिले हैं। हिंदूवादी संगठन ने पुलिस से इनकी गहनता से जांच की मांग की है। 

Dec 15, 2025 01:04 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर 7 संदिग्ध जमातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी के दौरान उनके पास दिल्ली के आधार कार्ड मिले हैं, विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि यह लोग भारत में रहने वाले मुसलमानों को कट्टर बनाने का काम करते हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि ये सभी लोग वोटर लिस्ट के एसआईआर का विरोध करने और बाबरी मस्जिद के नाम पर चंदा जुटाने जैसी अवैध गतिविधियों के उद्देश्य से जबलपुर आए थे। हिंदूवादी संगठन ने पुलिस से मांग की है कि सभी संदिग्धों के दस्तावेज और जानकारियां जल्द से जल्द जुटाई जाएं। संगठन का कहना है कि संभव है ये लोग किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए हों।

जबलपुर के पनागर की गोशाला के पास रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता को सूचना मिली थी कि पठानी मोहल्ले में कुछ संदिग्ध जमाती आए हुए हैं और वह अब यहां से निकलने वाले हैं। सूचना मिलते ही बजरंग दल के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने मौलाना वार्ड के पाठानी मोहल्ला की ओर से आते 7 लोगों को देखा, जिनके पास बड़े-बड़े बैग और एक साइकिल थी। उनसे यहां आने का कारण पूछा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उनके बैगों की जांच की गई तो उनमें आधार कार्ड के साथ खाने-पीने की सामग्री और कुछ किताबें मिलीं। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी को पूछताछ के लिए थाने ले गए। पकड़े गए जमातियों के बैग की जांच में पुलिस को कई पुस्तकें, कुरान और शरीयत से संबंधित किताबें मिली हैं।

विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री का आरोप है कि उनकी भाषा संदिग्ध है और उनके पास कुछ पुस्तकें भी मिली हैं। तलाशी के दौरान उनके पास दिल्ली के आधार कार्ड मिले हैं। हाल ही में जबलपुर जिले में चोरी से जुड़ी कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिनके आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। आशंका है कि ये संदिग्ध उन्हीं मामलों से जुड़े हो सकते हैं। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सभी संदिग्धों की गहन जांच की जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि वे जबलपुर किस मकसद से आए थे।

विहिप के जिला महामंत्री नितिन ठाकुर ने कहा कि ये सभी लोग पीछे के रास्ते से छिपकर पनागर में प्रवेश कर रहे थे। फिलहाल यहां उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, ना ही उन्हें किसी ने बुलाया था और ना ही वे यहां किसी को जानते हैं। इसके बावजूद पठानी मोहल्ले में आकर रुकना और पूछताछ पर चुप रहना संदेह पैदा करता है।

तब्लीगी जमातियों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले

पनागर थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि बजरंग दल द्वारा पकड़कर पुलिस को सौंपे गए सभी जमाती दिल्ली और झांसी के निवासी बताए गए हैं। उनके आधार कार्ड में पूर्वी दिल्ली के पते दर्ज हैं। इनके नाम मोहम्मद इमरान, शाहिद अली, मोहम्मद उमर, सुहैल अरशी, मोहम्मद अरशद, शहबुद्दीन और महमूद खान हैं। पकड़े गए लोगों की तलाशी में कुछ किताबें भी मिली हैं, जिनमें उर्दू भाषा के शब्द लिखे हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने खुद को जमाती बताते हुए कहा कि वह दिल्ली से झांसी और सागर होते हुए जबलपुर पहुंचे हैं और यहां से पन्ना जाना है। शहर के बाहर एक मस्जिद में दो दिन रुकने के बाद वे पनागर आए थे, जहां पठानी मोहल्ले में कुछ लोगों से मिलने के बाद पन्ना जाने की योजना थी। कुछ देर रुकने के बाद आगे निकलने वाले थे, विहिप और बजरंग दल की मांग पर पुलिस सभी के दस्तावेजों की जांच कर रही है।

रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
