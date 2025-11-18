MP में जीजा के साथ एक ही फंदे पर झूली ससुर की हत्यारी बहू, पास में बिलखता मिला 4 साल का मासूम

संक्षेप: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले नेहा ने रोहित पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए कोठी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन बाद में उसने शिकायत वापस ले ली और लिखित समझौता कर लिया था।

मध्य प्रदेश में सतना जिले के कोठी कस्बे से सोमवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां कोठी तहसील के गढ़ी मोहल्ले में एक बंद घर के अंदर महिला और उसके जीजा की लाशें एक ही फंदे से लटकी मिलीं। पास ही महिला का 4 साल का बेटा रोता हुआ मिला। मृतक महिला की पहचान नेहा द्विवेदी के रूप में हुई है, जो अपने ही ससुर की हत्या के आरोप में 6 महीने जेल काटने के बाद जमानत पर बाहर थी। वहीं, दूसरे मृतक की पहचान रोहित मिश्रा के रूप में हुई है, जो कि दूर के रिश्ते में महिला का जीजा लगता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब पड़ोसियों ने घर के अंदर से लगातार आ रही बच्चे के रोने की आवाज को सुना। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका होने पर उन्होंने नेहा की ननद को सूचना दी। ननद जब मौके पर पहुंची और दरवाजा खोला, तो भीतर सन्न कर देने वाला दृश्य दिखा।

आंगन में टीनशेड के पास नेहा और रोहित एक ही फंदे पर झूल रहे थे। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर उन्हें नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं। पुलिस जांच में रिश्तों की एक पेचीदा कहानी सामने आई। मृतक रोहित, नेहा की ननद का देवर था। इसी वजह से रिश्ते में जीजा लगता था।

पुलिस के मुताबिक, कुछ समय पहले नेहा ने रोहित पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए कोठी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन बाद में उसने शिकायत वापस ले ली और लिखित समझौता कर लिया था। इसके बाद से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं थीं और उन्हें अक्सर साथ देखा जाता था।

डंडे से हमला कर ली थी ससुर की जान नेहा का अतीत भी दागदार रहा है। 3 जून 2023 को उस पर अपने 65 वर्षीय ससुर चंद्रभान द्विवेदी की हत्या का आरोप लगा था। तब नेहा ने दावा किया था कि ससुर ने उस पर हमला किया था, जिसके जवाब में उसने आत्मरक्षा में डंडे से वार किया था, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में वह हाल ही में जमानत पर रिहा हुई थी।