एमपी के बगलामुखी मंदिर में धरने पर पुजारी, SDM से लिया गया प्रभार; क्या था विवाद?

संक्षेप: मध्य प्रदेश के आगर मालवा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के पुजारियों से विवाद के बाद और मंदिर के सभी अनुष्ठान और हवन अनिश्चितकाल के लिए बंद किए जाने के बाद सुसनेर एसडीएम सर्वेश यादव से मंदिर संबंधी प्रभार ले लिया गया है।

मध्य प्रदेश के आगर मालवा के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के पुजारियों से विवाद के बाद सुसनेर एसडीएम सर्वेश यादव से मंदिर संबंधी प्रभार ले लिया गया है। मंदिर में हवन पूजन कराने वाले पुरोहित समाज का आरोप था कि एसडीएम उन्हें धमकाते थे। विरोध में पुरोहित समूह ने मंदिर के सभी अनुष्ठान और हवन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए थे। विवाद बढ़ने पर कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए एसडीएम से मंदिर समिति का प्रभार वापस ले लिया और डिप्टी कलेक्टर को सौंप दिया। हालांकि एसडीएम ने आरोपों को गलत बताया है।

बताया जाता है कि मां बगलामुखी मंदिर में गुरुवार को हवन पूजन कराने वाले पुरोहित समूह ने सुसनेर एसडीएम सर्वेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर हंगामा किया। पुजारी समूह ने आरोप लगाया कि एसडीएम उन्हें धमकाते हैं और मंदिर में मनमाने नियम थोप रहे हैं। एसडीएम से आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने मंदिर के सभी हवन और अनुष्ठान अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए। यही नहीं एसडीएम को हटाने की मांग पर भी अड़ गए।

पुरोहित समूह के पंडित योगेश शर्मा ने बताया कि मंदिर में करीब 200 ब्राह्मण पिछले 25 वर्षों से लगातार हवन और अनुष्ठान कर रहे हैं। अब उन्हें अचानक काम से रोक दिया गया है। इतना ही नहीं एसडीएम सर्वेश यादव के फरमान पर रसीद की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। हवन और अनुष्ठान की दान दक्षिणा से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। इससे उनके परिवार पर संकट आ गया है।

पुरानी व्यवस्था में 2100 रुपये के हवन के लिए 350 रुपये 5100 रुपये के लिए 500 रुपये और 11 हजार रुपये के हवन के लिए 700 रुपये की रसीद कटती थी। अब केवल 2100 रुपये की रसीद अनिवार्य करने से पूजन कराने वाले पुजारी समूह को नुकसान हो रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी पंडित को पूजा-पाठ कराने रोक दिया गया है। कुछ पंडितों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है लेकिन बहुत से पंडित अब भी इससे वंचित हैं जबकि उनकी कई पीढ़ियां मंदिर में सेवा देती आ रही हैं।