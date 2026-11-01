भगवान कृष्ण का धीरेंद्र शास्त्री ने उड़ाया मजाक, वायरल VIDEO पर बवाल; कथा बहिष्कार की मांग
बाबा बागेश्वर ने भगवान कृष्ण का मजाक बनाते हुए तीन जगह से टेढ़ा बताया। धाम वृन्दावन को भी टेढ़ा बता दिया। वीडियो वायरल होने के बाद से उनका विरोध शुरू हो गया है। दामोदर यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बयान देते हुए सनातनियों और यादव समाज से उनकी कथाओं का बहिष्कार करने की अपील की है।
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिया गया विवादित बयान सुर्खियों में है।धीरेंद्र शास्त्री ने कथा सुनाते समय भगवान राम की तुलना कृष्ण से की, लेकिन जिन शब्दों और भाषा का इस्तेमाल किया उसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस और विरोध शुरू हो गया है। बाबा बागेश्वर ने भगवान कृष्ण का मजाक बनाते हुए तीन जगह से टेढ़ा बताया। धाम वृन्दावन को भी टेढ़ा बता दिया। वीडियो वायरल होने के बाद से उनका विरोध शुरू हो गया है। दामोदर यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बयान देते हुए सनातनियों और यादव समाज से उनकी कथाओं का बहिष्कार करने की अपील की है।
तुम्हारे वाले तीन जगह से टेढ़े हैं…
करेरा में कथा सुनाने के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- “तुम अपने वाले ठाकुर जी की एक भी फोटो देख लो, खड़े भी होते हैं तो तीन जगह से टेढ़े। जोर-जोर से हंसते हुए कहते- पांव के ऊपर पांव, कमर लचकाए, खपड़िया ऐसी करे... (अपनी गर्दन तिरछी करते हुए) टेढ़ी खपड़िया करके बंशी बजाए रहे। हमाए वाले खड़े भी होते तो सीधे। हमाए वाले का नाम भी सीधा। हमारे वाले का चलना भी सीधा। दिखते भी सीधे।”
बंसी बजाने को बताया खेल…
आगे कहा- “तुम्हारे वालों का नाम भी टेढ़ा, चलते भी टेढ़े, खड़े भी टेढ़े होते। हमारे वाले का धाम भी सीधा- अयोध्या। तुम्हारे वाले का वृन्दावन। इसके बाद गाना गाते हुए कहा- बंसी का बजाना खेल भी है, धनुष का चलाना खेल नहीं। बंसी बजाने वाली बात पर जोर देते हुए कहा- बंसी तो हमारे यहां जे भी बजाता है, बजा भाई बजा। (अपने पास बैठे बंसी बजाने वाले की तरफ देखेत हुए )”
धीरेंद्र शास्त्री की कथाओं के बहिष्कार की अपील
विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ तो दामोदर यादव ने कहा कि सनातनियों और यादव समाज के लोगों को धीरेंद्र शास्त्री की कथाओं का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने पूरे प्रदेश में पुतले जलाने की अपील भी की। यादव ने अपने बयान में कहा कि अगर जरूरत पड़े तो धीरेंद्र शास्त्री को खुद भी सुधारने की कोशिश की जाए। उनके इस बयान के बाद विवाद और बढ़ने के आसार हैं।
धीरेंद्र शास्त्री की कथाएं फ्लॉप हो रहीं
दामोदर यादव ने धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा और कथाओं को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा और कथाएं फ्लॉप हो रही हैं, जिसके चलते वह फ्रस्ट्रेशन में उल्टे बयान दे रहे हैं। यादव ने कहा कि अगर धीरेंद्र शास्त्री को मीडिया में चर्चा में रहने का शौक है तो उन्हें कुछ ढंग के काम करने चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें सुधार दिया जाएगा।
रिपोर्ट - अमिक कुमार
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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