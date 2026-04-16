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धीरेंद्र शास्त्री विदेश से भी दान ले सकेंगे, गृह मंत्रालय ने FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन दिया

Apr 16, 2026 09:54 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाबा बागेश्वर धाम को 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम' (FCRA) के तहत पंजीकरण प्रदान कर दिया है। यह एक धार्मिक संस्था है जिसका नेतृत्व मध्य प्रदेश के एक धर्मगुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। वह 'हिंदू राष्ट्र' की स्थापना करना चाहते हैं।

धीरेंद्र शास्त्री विदेश से भी दान ले सकेंगे, गृह मंत्रालय ने FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन दिया

धर्मगुरु धीरेंद्र शास्त्री अब विदेश से भी दान ग्रहण कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाबा बागेश्वर धाम को 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम' (FCRA) के तहत पंजीकरण प्रदान कर दिया है। यह एक धार्मिक संस्था है, जिसका नेतृत्व मध्य प्रदेश के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। वह 'हिंदू राष्ट्र' की स्थापना करना चाहते हैं।

29 साल के धीरेंद्र शास्त्री को अक्सर राजनेता अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं। वे धार्मिक मामलों पर अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनकी वेबसाइट पर भारत के भीतर से चंदा इकट्ठा करने के लिए एक अलग सेक्शन है। बार-बार कोशिश करने के बावजूद इस धार्मिक संस्था से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। यदि कोई गैर-सरकारी संगठन (NGO) या कोई संस्था विदेशी चंदा प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए FCRA के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

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एनजीओ सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विदेश से दान प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें कम से कम एक या एक से अधिक कैटेगरी के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर जन सेवा समिति गढ़ा को सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक श्रेणियों के अलावा 'धार्मिक (हिंदू)' कार्यक्रम के तहत पंजीकृत किया गया है।

15 अप्रैल तक 38 एनजीओ को FCRA रजिस्ट्रेशन दिया गया है, जिनमें से 6 ने ‘धार्मिक (हिंदू)’ को उन कार्यक्रमों में से एक बताया है जिनके लिए विदेशी फंड की जरूरत है। बागेश्वर धाम के अलावा इस कैटेगरी में रजिस्टर्ड दूसरे संगठन हैं- पश्चिम बंगाल के बोलपुर और बिहार के पूर्णिया में रामकृष्ण मिशन, दिल्ली में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, कर्नाटक के धर्मस्थल में स्थित संस्थान और उत्तर प्रदेश के आगरा में राधा स्वामी सत्संग।

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FCRA रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैध होता है, जिसके बाद एनजीओ को इसे रिन्यू कराने के लिए आवेदन करना होता है। साल 2015 से अब तक 18000 से ज्यादा एनजीओ के FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके हैं। 15 अप्रैल तक देश में 14538 FCRA रजिस्टर्ड एनजीओ सक्रिय हैं।

संसद के बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने 2010 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' पेश करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, विपक्षी दलों के हंगामे के बाद इस पर चर्चा और इसे पारित करने का काम टाल दिया गया।

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चुनाव वाले राज्यों तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों और ईसाई समूहों ने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि यह मंत्रालय को किसी एनजीओ की FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द या निलंबित होने पर उसकी संपत्ति और परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार देता है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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