बाबा बागेश्वर के भाई ने मारी गोली? शास्त्री ने कह दी ऐसी बात कि चौंक जाएंगे आप; एक अपील भी की
छतरपुर में जमीन विवाद को लेकर युवक पर कथित जानलेवा हमले के मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग समेत चार लोगों पर केस दर्ज हुआ है। भाई पर लगे गोली मारने के आरोप पर धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसी बात कह दी है कि आप भी चौंक जाएंगे। जानिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर एक युवक पर कथित जानलेवा हमले के मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले पर धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसी बात कह दी है कि आप भी जानकर चौंक सकते हैं। अपनी बात रखते समय धीरेंद्र शास्त्री ने एक खास अपील भी की है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
शास्त्री ने कह दी ऐसी बात कि चौंक जाएंगे आप
मामले को लेकर पत्रकारों के सवाल पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, “शालिग्राम जी के बारे में हम तीन साल पहले ही कह चुके हैं। हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं है। वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। पूरा विश्व हमारा परिवार है। पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज, राष्ट्र और सनातन के लिए जीते हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है। वहां कुछ न कुछ होता रहता है। यदि कोई दोषी है तो कानून उसे दंड दे। उसके खिलाफ उचित से उचित कानूनी कार्रवाई हो। यही हमारा कहना है।”
बाबा बागेश्वर ने एक खास अपील भी की
धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से अपील भी की कि हर घटना को उनके साथ न जोड़ा जाए। उन्होंने कहा, “हर बात में हमें न जोड़ा जाए। हमारा विशेष आग्रह है। परिवार और छतरपुर जिला बहुत बड़ा है, इसलिए ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।”
धीरेंद्र शास्त्री के भाई समेत 4 पर दर्ज हुई FIR
यह घटना मंगलवार को छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के कोढ़ा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार, घायल मोती कुशवाहा (30) की शिकायत पर शालिग्राम गर्ग और उसके तीन साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित का आरोप है कि वह अपने घर पर मौजूद था, तभी शालिग्राम गर्ग और उसके साथी वहां पहुंचे और उसे बाहर बुलाकर लाठियों से हमला किया।
धीरेंद्र शास्त्री के भाई पर गोली मारने का आरोप
उसने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उस पर गोली भी चलाई गई, जो उसके शरीर को छूते हुए निकल गई। पुलिस के मुताबिक, अस्पताल में एक्स-रे के दौरान गोली जैसी वस्तु दिखाई देने की बात भी सामने आई है। मामले की जांच जारी है।
मोती कुशवाहा का आरोप है कि वह जुगल किशोर पांडेय की ओर से शालिग्राम गर्ग के खिलाफ कथित जमीन कब्जे के एक मामले में गवाह बनने वाला था। इसी वजह से उस पर हमला किया गया।
इस मामले में पुलिस क्या कह रही है?
छतरपुर के पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं और शालिग्राम गर्ग, सतीश, आशीष तथा एक अन्य आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल का इलाज जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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