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बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई अरेस्ट, गोली मारने के आरोप में ऐक्शन

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग को छतरपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर कथित तौर पर मारपीट और गोलीबारी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।

बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई अरेस्ट, गोली मारने के आरोप में ऐक्शन

मध्य प्रदेश के छतरपुर में जमीन विवाद मामले में पुलिस ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शालिग्राम गर्ग के साथ एक अन्य आरोपी अंकित मिश्रा को भी अरेस्ट किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को राजनगर की अदालत में पेश किया है। एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है।

बता दें कि छतरपुर पुलिस ने जमीन विवाद में कथित तौर पर मारपीट और गोलीबारी के आरोप में मंगलवार को धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और उसके 3 साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह वारदात छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के कोढ़ा गांव में हुई थी।

छतरपुर के पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने वारदात के बारे में बताया था कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायल मोती कुशवाहा (30) को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था।

फरार आरोपी की तलाश

पुलिस ने मौके से सबूत जमा किए थे। मामला दर्ज कर छानबीन कर रही थी। अब दूसरे दिन पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और उसके एक साथी अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है।

कैसे हुई वारदात?

छतरपुर के पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने घायल मोती कुशवाहा (30) की शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि पीड़ित अपने घर पर था तभी शालिग्राम गर्ग ने अपने साथियों के साथ उनको ललकारा। इसके बाद जब वह घर से बाहर आए तो आरोपियों ने उस पर लाठियों से हमला कर दिया। आरोपियों ने कथित तौर पर मोती कुशवाहा पर गोलियां भी चलाईं।

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घायल शख्स के बॉडी में दिख रही गोली

पीड़ित मोती कुशवाहा का आरोप है कि वह जुगल किशोर पांडेय की ओर से शालिग्राम गर्ग के खिलाफ जमीन पर कथित कब्जे से जुड़े मामले में गवाही देने वाला था। इस वजह से आरोपी नाराज थे। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि डॉक्टरों ने एक्स-रे में गोली जैसी वस्तु नजर आने की बात कही है। पुलिस ने शालिग्राम गर्ग समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।

क्या बोले थे धीरेंद्र शास्त्री?

घटना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में कहा कि वह 3 साल पहले ही साफ कर चुके हैं कि शालिग्राम गर्ग का उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है। पूरा विश्व हमारा परिवार है। पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज, राष्ट्र और सनातन के लिए जीते हैं। यदि कोई दोषी है तो कानून उसे सजा देगा। दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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