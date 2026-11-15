भगवान कृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री की विवादित टिप्पणी के बाद बागेश्वर धाम की सुरक्षा बढ़ाई

बागेश्वर धाम के आसपास शनिवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान कृष्ण के बारे में विवादित टिप्पणी से यादव महासभा नाराज है। धीरेंद्र शास्त्री ने बीते दिनों एक वीडियो जारी कर अपनी टिप्पणी पर खेद भी जताया था।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) रजत सकलेचा ने फोन पर कहा, ''बागेश्वर धाम के आसपास पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसे लेकर कोई अन्य अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में हनुमान भक्त धाम पहुंचते हैं, इसलिए इन दिनों सामान्य तौर पर पुलिस बल की तैनाती की जाती है।''

क्या है मामला? उन्होंने कहा कि शुक्रवार को ही तनाव कम हो गया था। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में रामकथा के दौरान भगवान राम और भगवान कृष्ण के स्वरूपों की तुलना करते हुए कथित तौर पर कहा था कि राम सीधे खड़े होते हैं, जबकि कृष्ण टेढ़े होकर खड़े होते हैं। भगवान कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा, उनकी बांसुरी और वृंदावन का उल्लेख करते हुए उन्होंने अयोध्या और वृंदावन की भी तुलना की थी।

उनकी टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मथुरा और वृंदावन के संतों तथा भगवान कृष्ण के भक्तों ने आपत्ति जताई थी। संतों ने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण समान रूप से पूजनीय हैं और उनकी तुलना करना उचित नहीं है।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी टिप्पणी पर जताया था खेद इसके बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर स्पष्ट किया था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा था कि यदि उनकी टिप्पणी से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें इसका खेद है।

अधिकारियों ने बताया कि यादव महासभा ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। संगठन का आरोप था कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी से भगवान कृष्ण और यादव समुदाय का अपमान हुआ है और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

प्रदर्शन के आह्वान के बाद संगठन के 300 से 400 सदस्य इलाके में पहुंचे। हालांकि, पुलिस ने उन्हें छतरपुर रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया।

इस बीच, बागेश्वर धाम के समर्थकों ने छतरपुर से करीब आठ किलोमीटर दूर बृजपुरा के पास 4 लेन नेशनल हाईवे-39 पर जाम लगा दिया। इससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।