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भगवान कृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री की विवादित टिप्पणी के बाद बागेश्वर धाम की सुरक्षा बढ़ाई

By Praveen Sharma
छतरपुर, भाषा
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बागेश्वर धाम के आसपास शनिवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान कृष्ण के बारे में विवादित टिप्पणी से यादव महासभा नाराज है। धीरेंद्र शास्त्री ने बीते दिनों एक वीडियो जारी कर अपनी टिप्पणी पर खेद भी जताया था।

Bageshwar Dham head priest Dhirendra Krishna Shastri
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान कृष्ण के बारे में की गई विवादित टिप्पणी को लेकर उपजे विवाद बीच शनिवार को धाम के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दरअसल, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थकों का शुक्रवार को अखिल भारतीय यादव महासभा के सदस्यों के साथ आमना-सामना हो गया था। यादव महासभा के सदस्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके समर्थकों ने एक नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया था। बागेश्वर धाम जिला मुख्यालय से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) रजत सकलेचा ने फोन पर कहा, ''बागेश्वर धाम के आसपास पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसे लेकर कोई अन्य अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में हनुमान भक्त धाम पहुंचते हैं, इसलिए इन दिनों सामान्य तौर पर पुलिस बल की तैनाती की जाती है।''

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क्या है मामला?

उन्होंने कहा कि शुक्रवार को ही तनाव कम हो गया था। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में रामकथा के दौरान भगवान राम और भगवान कृष्ण के स्वरूपों की तुलना करते हुए कथित तौर पर कहा था कि राम सीधे खड़े होते हैं, जबकि कृष्ण टेढ़े होकर खड़े होते हैं। भगवान कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा, उनकी बांसुरी और वृंदावन का उल्लेख करते हुए उन्होंने अयोध्या और वृंदावन की भी तुलना की थी।

उनकी टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मथुरा और वृंदावन के संतों तथा भगवान कृष्ण के भक्तों ने आपत्ति जताई थी। संतों ने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण समान रूप से पूजनीय हैं और उनकी तुलना करना उचित नहीं है।

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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी टिप्पणी पर जताया था खेद

इसके बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर स्पष्ट किया था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा था कि यदि उनकी टिप्पणी से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें इसका खेद है।

अधिकारियों ने बताया कि यादव महासभा ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। संगठन का आरोप था कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी से भगवान कृष्ण और यादव समुदाय का अपमान हुआ है और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

प्रदर्शन के आह्वान के बाद संगठन के 300 से 400 सदस्य इलाके में पहुंचे। हालांकि, पुलिस ने उन्हें छतरपुर रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया।

इस बीच, बागेश्वर धाम के समर्थकों ने छतरपुर से करीब आठ किलोमीटर दूर बृजपुरा के पास 4 लेन नेशनल हाईवे-39 पर जाम लगा दिया। इससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

एसपी सकलेचा ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर 'आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने वाले' लोगों की भी पहचान की जा रही है। अपर कलेक्टर विनय द्विवेदी ने बताया कि 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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