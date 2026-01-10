बागेश्वर बाबा ने कराई 6 लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी, पीड़ित बोले- हमारे साथ धोखा हुआ था

संक्षेप: परिवार ने बताया कि वे पिछले एक साल से टीवी पर बागेश्वर महाराज के कार्यक्रमों को देख रहे हैं, लेकिन घर वापसी के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे थे। इसी बीच जब बाबा बागेश्वर के गोंदिया आने की सूचना मिली।

मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश और हनुमंत कथा वाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज इन दिनों महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव में हैं। जहां पर वह इन दिनों भव्य श्रीरामकथा का आयोजन कर रहे हैं। अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हाल ही में 6 लोगों की हिन्दू धर्म में घर वापसी कराई। इन लोगों ने 20 साल पहले बच्चे की बीमारी से परेशान होकर बरगलाए जाने के बाद सनातन धर्म छोड़ दिया था और ईसाई धर्म अपना लिया था। हालांकि अब उनका कहना है कि जैसा उनसे कहा गया था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद हम खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे और हमें लगने लगा कि जैसे हमारे साथ धोखा हुआ हो।

बागेश्वर बाबा ने जिन छह लोगों की घर वापसी कराई, उनमें से पांच लोगों की पहचान शिवदास, शिमला, कान्हा भगत, संजय भगत और कुंवर अक्षय के रूप में हुई है। ये सभी लोग गोंदिया जिले के ग्राम छोटी, पोस्ट तुगुड़ी के रहने वाले हैं। धर्म परिवर्तन करने के बारे में बताते हुए परिवार के मुखिया ने कहा कि साल 2006 में जब उन्हें उनके बच्च की आंख की बीमारी का पता चला तो वह परेशान हो गए। बच्चे की आंखों की रोशनी बेहद कम थी, इसी बीच गांव में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग उनसे आकर मिले और उन्होंने लालच देते हुए कहा कि अगर वे ईसाई धर्म अपना लेंगे तो बच्चे की आंख की रोशनी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद उनके पूरे परिवार ने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था।

बच्चे को जन्म से ही कम दिखाई देता था जिस बच्चे की आंख खराब हुई थीं, उसका नाम संजय भगत है। उसके पिता ने इस बारे में जानकारी देते हुए मीडिया से कहा, संजय का जन्म साल 2006 में हुआ था और जन्म से ही उसे कम दिखाई देता था। उसकी इसी बीमारी को ठीक करने के लिए हमने पूरे परिवार के साथ ईसाई धर्म अपना लिया। आगे अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि धर्म बदलने के बाद भी बच्चे की आंखें ठीक नहीं हुई और वह खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे और अब जाकर अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए उन्होंने सपरिवार सनातन धर्म में वापसी कर ली।

सालों से घर वापसी के बारे में सोच रहे थे इस परिवार ने बताया कि वे पिछले एक साल से टीवी पर बागेश्वर महाराज के कार्यक्रमों को देख रहे हैं, लेकिन घर वापसी के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे थे। इसी बीच जब बाबा बागेश्वर के गोंदिया आने की सूचना मिली तो उन्होंने सारे संशयों को दूर करते हुए सनातन धर्म में वापसी का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि गुरुवार रात बागेश्वर महाराज के मंच से उन्हें सम्मानपूर्वक घर वापसी का अवसर मिला। इसके साथ ही यहां उन्होंने भविष्य में किसी अन्य धर्म को न अपनाने और सनातन धर्म के प्रति हमेशा निष्ठावान बने रहने का संकल्प किया। उन्होंने बताया कि घर वापसी करके उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है।