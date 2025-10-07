दीदी जब तक हैं, पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे; बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 'सौगंध'

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में कथा करने के लिए परमिशन नहीं मिलने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते वह पश्चिम बंगाल में कथा नहीं करेंगे।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रही कथा के मंच से धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ''अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था तो दीदी ने हमको मना कर दिया, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दीदी जब तक हैं, तब तक पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे। दादा आएंगे जब जाएंगे, पर भगवान करे कि दीदी बनी रहें। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुद्धि ठीक रखें और धर्म के खिलाफ न रहें।"

10 से 12 अक्टूबर तक कोलकाता में होनी थी कथा दरअसल, 10 से 12 अक्टूबर तक कोलकाता में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन होना था, लेकिन वहां बारिश का पानी भरने से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनकी कथा करने की परमिशन रद्द कर दी गई। इससे उन्हें काफी बुरा लगा है।