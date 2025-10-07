bageshwar baba dhirendra krishna shastri west bengal katha ban mamata banerjee दीदी जब तक हैं, पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे; बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 'सौगंध', Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
bageshwar baba dhirendra krishna shastri west bengal katha ban mamata banerjee

दीदी जब तक हैं, पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे; बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 'सौगंध'

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में कथा करने के लिए परमिशन नहीं मिलने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते वह पश्चिम बंगाल में कथा नहीं करेंगे। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, छतरपुरTue, 7 Oct 2025 01:44 PM
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में कथा करने के लिए परमिशन नहीं मिलने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते वह पश्चिम बंगाल में कथा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा जब तक बंगाल में दीदी हैं, वो वहां नहीं जाएंगे। दीदी की जगह जब दादा आएंगे, तब जरूर जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रही कथा के मंच से धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ''अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था तो दीदी ने हमको मना कर दिया, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दीदी जब तक हैं, तब तक पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे। दादा आएंगे जब जाएंगे, पर भगवान करे कि दीदी बनी रहें। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुद्धि ठीक रखें और धर्म के खिलाफ न रहें।"

10 से 12 अक्टूबर तक कोलकाता में होनी थी कथा

दरअसल, 10 से 12 अक्टूबर तक कोलकाता में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन होना था, लेकिन वहां बारिश का पानी भरने से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनकी कथा करने की परमिशन रद्द कर दी गई। इससे उन्हें काफी बुरा लगा है।

गौरतलब है कि बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री अपनी कथाओं के मंच से हिंदुओं को एकजुट करने, हिंदू राष्ट्र बनाने पर खासा जोर देते हैं। वो साफ कहते हैं कि वह किसी राजनीतिक दल के पक्षधर नहीं है। वह हिंदू और हिंदुत्व के पक्ष में थे और रहेंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश के आगरा में कहा था कि जिसका ना आदि है और न अंत है वहीं सनातन है। तीन हजार साल पहले पृथ्वी पर सिर्फ सनातनी रहते थे। जितने भी मजहब के लोग रहते हैं और अगर अपने पूर्वज को खंगालें तो सनातनी निकलेंगे। असली मुसलमान दूसरे देशों में हैं यहां तो सभी कन्वर्टेड हैं।