और ऊंचे पद पर जाओ; जब राष्ट्रपति मुर्मू को बागेश्वर बाबा की मां ने दिया आशीर्वाद

बेबाक बयानों के लिए चर्चित पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक टीवी इंटरव्यू चर्चा में है। इसमें उनसे यह पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आपकी माता जी के बीच क्या बातें हुई थीं..? पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस क्षण को बेहद अभूतपूर्व बताया और रोचक किस्सा सुनाया।

बेबाक बयानों के लिए चर्चित पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक टीवी इंटरव्यू चर्चा में है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अभी तो 9 जगहों पर मारा है यदि नहीं चेते तो आगे 99 ठिकानों पर मारेंगे। कार्यक्रम उनसे यह भी पूछा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आपकी माता जी के बीच क्या बातें हुई थीं..? पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस क्षण को बेहद अभूतपूर्व बताया और इसका रोचक किस्सा सुनाया।

मेरी मां ने बहुत संघर्ष किया एक दर्शक ने पूछा कि हाल ही में आपकी माता जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिली थीं। उन्होंने आपको बताया कि उनके बीच क्या बातचीत हुई थी। इस पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम भी वहीं थे। बड़ा अद्भुद वाकया हुआ। दरअसल, हम लोग गांव से और सीधे सादे लोग हैं। मेरी माता जी भी बेहद सरल स्वभाव की हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष झेला है। मेरी माता जी ने ही मुझे मुस्कुराना सिखाया है।

राष्ट्रपति जी ने मेरी मां को बुलवाया धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगे बताया कि राष्ट्रपति जी 26 फरवरी को धाम पर बाला जी के दर्शन करने गई थीं। जब महामहिम हवन करने पहुंचीं तब उन्होंने पूछा कि आपकी माता जी कहां हैं। इस पर मैंने कहा कि मुझे संकेत नहीं मिले और आपकी सुरक्षा के तमाम प्रोटोकॉल थे। वह हैं तो गांव में ही लेकिन तमाम पुलिस और प्रोटोकॉल के अनुपालन के चक्कर में वह आ नहीं पाई हैं। उन्होंने कहा कि आप उन्हें बुलवाएं। हमें उनको देखना है।

माता जी की एक यह आदत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगे बताया कि फिर मैंने वहां मौजूद एसपी महोदय से कहा कि मेरी माता जी बाहर हैं। मेरी माता जी को अंदर आने दिया जाए। वह आईं और ग्रीन रूम जहां बना था वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति महोदया से हुई। मेरी माता जी की आदत है कि जब उनको कोई प्रणाम करता है तो वह उनके सिर पर हाथ रख देती हैं। मैंने उनको समझाया कि यह राष्ट्रपति महोदया हैं। इसलिए दूर से ही प्रणाम का जवाब प्रणाम से दीजिएगा।

राष्ट्रपति को दिया आशीर्वाद- और ऊंचे पद पर जाओ धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रपति जी जब मिलीं तो उन्होंने मेरी माता जी से कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। इतनी कन्याओं का घर बसा रहा है। आपको हम देखकर बहुत खुश हैं। जैसे ही मेरी माता जी उन्होंने इतनी बातें कहीं मेरी माता जी मेरा सिखाया सब भूल गई और उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति जी के सिर पर हाथ रखकर कहा कि और ऊंचे पद पर जाओ। मैंने तुरंत हाथ पकड़ा और कहा कि यह देश की प्रथम नागरिक हैं। इससे ऊंचा पद कुछ नहीं होता है।