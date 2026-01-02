MP में बाबा साहब की फोटो जलाई, मुर्दाबाद के नारे लगाए; समर्थक बोले- ये क्रिया की प्रतिक्रिया, वीडियो वायरल

संक्षेप: पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक, भड़काऊ, आपत्तिजनक अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री सोशल मीडिया पर अपलोड या शेयर करने से बचें। ऐसी गतिविधियां दंडनीय अपराध हैं, जिनके लिए सख्त कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में साल के पहले दिन सवर्ण समाज के कुछ युवाओं ने एक जुलूस निकालते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो जलाया था, साथ ही सकपाल (अंबेडकर का एक नाम) मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद दलित समाज के लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले में शिकायत प्राप्त होते ही ऐक्शन लेते हुए स्थानीय वकील अनिल मिश्रा समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है, साथ ही मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धरमवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी।

इन 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला पुलिस ने इस घटना को लेकर वकील अनिल मिश्रा के अलावा मोहित ऋषिश्वर उर्फ मोहित शर्मा, अमित दुबे, ध्यानेन्द्र शर्मा, कुलदीप कांकेरिया, गौरव व्यास और अमित भदौरिया के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया है। इनमें से मिश्रा को गुरुवार रात गिरफ्तार भी कर लिया गया।

पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा 3 (1)(u), 3(1)(v) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(b), 196(1)(a),196(1)(b), 353(1)(c), 353(2),190 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस बोली- हम कर रहे कठोर कार्रवाई मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सिंह ने बताया, 'ग्वालियर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित एक आपत्तिजनक वीडियो का संज्ञान लेते हुए 7 नामजद आरोपियों व अन्य के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, साथ ही मुख्य आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।'

सोशल मीडिया की निगरानी कर रही पुलिस इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्वालियर पुलिस द्वारा लगातार सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, वैमनस्यता फैलाने एवं लोक-शांति भंग करने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कराए जा रहे हैं, साथ ही उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

नागरिकों से अपील करते हुए दी चेतावनी इसके साथ ही पुलिस अधिकारी ने सार्वजनिक अपील करते हुए लिखा, 'सभी नागरिकों से अपील है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक, भड़काऊ, आपत्तिजनक अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री सोशल मीडिया पर अपलोड या शेयर करने से बचें। ऐसी गतिविधियाँ दंडनीय अपराध हैं, जिनके लिए सख्त कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है।'

आरोपियों के समर्थन में उतरे सवर्ण संगठन उधर फोटो जलाने के मामले में सवर्ण समाज के लोगों पर मामला दर्ज होते ही उनके समर्थक भी सक्रिय हो गए हैं। आरोपियों का बचाव करते हुए उन्होंने इसे क्रिया की प्रतिक्रिया बताया है। उनका कहना है कि जब धर्मग्रंथ (मनुस्मृति) जलाए जाते हैं, ब्राह्मणों की सवर्णों की बेटी मांगी जाती है, तब पुलिस FIR नहीं करती है, लेकिन सिर्फ तस्वीर जलाने पर मामला दर्ज हो जाता है। उन्होंने इसे पुलिस का दोगलापन बताया।