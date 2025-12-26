महाकाल हुए मालामाल, 1 साल में 100 करोड़ से ज्यादा आया दान; कितना मिला सोना-चांदी

संक्षेप: मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर को एक साल में 1 अरब रुपये से अधिक का दान मिला है। महाकाल मंदिर में दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं ने 01 जनवरी 2025 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक के बीच बाबा महाकाल को दिल खोलकर दान दिया है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर को एक साल में 1 अरब रुपये से अधिक का दान मिला है। महाकाल मंदिर में दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं ने 01 जनवरी 2025 से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक के बीच बाबा महाकाल को 592.366 किग्रा चांदी, 1483.621 ग्राम सोना दान किया है।

साल 2024 की तुलना में इस बार मंदिर को 193 किलो अधिक चांदी दान में मिली है। वहीं पिछले साल की तुलना में इस वर्ष करीब 15 करोड़ रुपये अधिक कैश दान महाकाल को प्राप्त हुआ, जिसमें दान पेटियों से 43 करोड़ 43 लाख रुपये और शीघ्र दर्शन व्यवस्था से 64 करोड़ 50 लाख मिले हैं। कुल मिलाकर यह आय 11 माह 15 दिन की 107 करोड़ 93 लाख रुपये बताई गई है। हालांकि गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए बंद है, अगर यह चालू किया जाए तो यह आय और बढ़ सकती है।

उज्जैन में साल 2022 में महाकाल लोक बनने के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था और दान दोनों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। महाकाल लोक बनने से पहले मंदिर में हर दिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर रोजाना करीब डेढ़ से दो लाख श्रद्धालुओं तक पहुंच गई है। देश-विदेश से आने वाले भक्त अब पहले से कहीं अधिक संख्या में भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु सोना-चांदी के साथ-साथ नकदी भी दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं।

महाकाल के भक्तों ने वर्ष 2024 में इस वर्ष की तुलना में अधिक सोना दान किया था। इस वर्ष चांदी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक दान में मिली है। साल 2024 में 1 जनवरी से 13 दिसंबर 2024 तक भक्तों ने 399 किलो चांदी और 1533 ग्राम सोना बाबा महाकाल को दान किया था।

पिछले वर्ष की तुलना में 15 करोड़ अधिक दान महाकाल लोक बनने के बाद वैसे तो श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही दान राशि में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। साल 2025 में साढ़े 5 करोड़ से अधिक की संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे हैं। नए साल में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके लिए मंदिर समिति ने नए साल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन भस्मारती बंद रखी है। पिछले वर्ष 2024 में भेंट पेटी और शीघ्र दर्शन से महाकाल मंदिर को कुल 92 करोड़ रुपये की आय हुई थी। इस वर्ष पिछले साल की तुलना में करीब 15 करोड़ रुपये अधिक दान महाकाल को प्राप्त हुआ है। यह दान एक अरब 7 करोड़ दान पेटी और शीघ्र दर्शन से मिला है। बता दें कि मंदिर परिसर में विभिन्न स्थानों पर लगी दान पेटियों से 43 करोड़ 43 लाख रुपये और शीघ्र दर्शन व्यवस्था से करीब 64 करोड़ 50 लाख रुपये की आय मंदिर समिति को हुई है। इसमे महाकाल मंदिर में अन्य स्रोतों से होने वाली आय जैसे भस्म आरती बुकिंग, अभिषेक पूजन की आय, अन्न क्षेत्र से आय, धर्मशाला बुकिंग आय, फोटोग्राफी मासिक शुल्क आय, भांग एवं ध्वजा बुकिंग से आय, उज्जैन दर्शन बस सेवा से होने वाली आय शामिल नहीं है।

सोने चांदी के भाव बढ़ने से आया अंतर जानकारी के अनुसार, साल 2024 में दानपेटियों से 64 किलो आभूषण निकले थे, जिसमें हीरे की अंगूठी, कीमती घड़ी, डॉलर सहित अन्य देशों की मुद्रा भी शामिल थे। हालांकि पिछले वर्ष और इस वर्ष सोने और चांदी की कीमत में भाव बढ़ने से काफी अंतर आया है। इस वजह से बाबा महाकाल को मिलने वाले दान की कीमत में करीब 10 करोड़ रुपये का अंतर आ गया है। दान में आए आभूषणों में सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 82 लाख रुपये तो चांदी की कीमत 11 करोड़ 85 लाख रुपये के आसपास है। महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं ने एक वर्ष से भी कम समय में 13 करोड़ रुपये से भी अधिक के आभूषण दान किए हैं।

महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने बताया कि 01 जनवरी से दिसंबर माह के शुरुआत तक मंदिर में अब तक पांच करोड़ पचास लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। 25 दिसंबर से 31 जनवरी तक करीब 6 लाख श्रद्धालुओं के मंदिर में पहुंचने की संभावना है। वर्ष 2025 खत्म होने को है, इससे पहले महाकाल मंदिर से मिले आंकड़ों को देखें तो सामान्य दिनों में मंदिर दर्शन के रोजाना 1.20 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। वीकेंड में डेढ़ से पौने दो लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं।