ये तो ऑपरेशन सिंदूर था,अभी मेहंदी-हल्दी बाकी है; PAK पर बुरा बरसे बाबा बागेश्वर

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि ये नया भारत है। हम कभी छेड़ते नहीं,लेकिन छेड़ने पर छोड़ते नहीं। ये बात आसिम मुनीर और पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। आपने छेड़ा, धर्म पूछकर मारा,हमने घर में घुसकर मारा।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSun, 24 Aug 2025 09:50 AM
बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बागेश्वर बाबा ने पड़ोसी मुल्क को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो 9 ठिकानों पर मारा है,आगे 99 ठिकानों पर मारेंगे। उन्होंने अपनी मंशा साफ करते हुए कहा कि हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आगे लाहौर पर भी तिरंगा लहराएंगे। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने एंकर से अपना ये वीडियो पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भेजने को कहा है।

इंडिया टीवी के शो आप की अदालत में बीती रात इंटरव्यू देने आए धीरेंद्र शास्त्री से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल किया। उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से न्याय हो गया या कुछ बाकी है। इसपर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हम चुप हैं,ये नया भारत है। हम कभी छेड़ते नहीं,लेकिन छेड़ने पर छोड़ते नहीं। ये बात आसिम मुनीर और पाकिस्तान को समझ आनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि कल 9 ठिकानों को उड़ाया था,आगे 99 ठिकानों पर हमला करेंगे।

बाबा बागेश्वर ने कहा कि कभी अगर पाक की आवाम या उनके पीएम से मेरी बात हुई तो कहूंगा कि लड़ाई गोला-बारूद या बंदूक पर नहीं होगी, लड़ाई इस बार अपने-अपने देश की गरीबी मिटाने पर होनी चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि ये बुद्ध का देश है, राम और कृष्ण का देश है। आपने छेड़ा, धर्म पूछकर मारा,हमने घर में घुसकर मारा।

बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को साफ करते हुए कहा कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर था, अभी मेहंदी-हल्दी बाकी है। आप आसिम मुनीर को ये वीडियो भेजिए,अगर मुनीर साहब विदाई हो गई तो पाकिस्तान के लाहौर में अपना तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत में दो ही रियल हीरो हैं,एक खेत में खड़ा किसान और सीमा पर खड़ा जवान। यहां का जवान वेतन के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं। हम शांत हैं कायर नहीं।