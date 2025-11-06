बाबा बागेश्वर निकाल रहे हिंदू एकता पदयात्रा; अल्फा, बीटा और जेन-Z के लिए कही ये बात

संक्षेप: उन्होंने बताया- हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। उन्होंने देश की नई पीढ़ी के लिए भी मेसेज दिया।

बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि हम सनातन एकता यात्रा 2.0 निकाल रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने बताया, इस बार सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक निकाली जाएगी। उन्होंने देश के अल्फा, बीटा और जेन जी के लिए भी एक बात कही।

मीडिया से बातचीत के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- कल 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की सबसे बड़ी 2.0 पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने बताया- हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। उन्होंने देश की नई पीढ़ी के लिए भी मेसेज दिया।

ये पदयात्रा सनातन धर्म की वैचारिक यात्रा है। इस देश को काष्टवाद ने खोखला किया है, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते हैं। हम विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनी परंपरा को मानने वाले जितने लोग हैं, हम उन लोगों की लड़ाई को लेकर गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ जाएंगे।

नई पीढ़ी के नाम संदेश देते हुए कहा- ऐसा करके हम हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जेनरेशन है- अल्फा, बीटा या अभी जेन-जेड, वो काष्टवाद के चक्कर में न पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने।