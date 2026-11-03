'पाखंड की दुकान बंद करो, धीरेंद्र शास्त्री मुर्दाबाद'; कृष्ण का मजाक बनाने पर बाबा के पुतले फूंके गए
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ। धीरेंद्र के गृह जिले में यादव महासभा और भगवान श्रीकृष्ण के अनुयायियों ने डाकखाना चौराहे पर एकत्रित होकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ। धीरेंद्र के गृह जिले में यादव महासभा और भगवान श्रीकृष्ण के अनुयायियों ने डाकखाना चौराहे पर एकत्रित होकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पुतले को जूते मारे और बाद में पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान ‘धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मुर्दाबाद’ और ‘पाखंडवाद की दुकान बंद करो’ जैसे नारे लगाए गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा।
विवादित बयान को लेकर नाराजगी
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर ऐसा बयान दिया, जिससे भगवान कृष्ण के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुईं। बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो जारी कर सफाई दी और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके भाव ऐसे नहीं थे और उनसे गलती हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं।
यादव महासभा ने की कार्रवाई की मांग
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सफाई के बावजूद यादव महासभा और भगवान श्रीकृष्ण के अनुयायियों में नाराजगी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में जिम्मेदार लोगों को अपने बयानों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। उनका आरोप है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहले भी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं और बाद में माफी मांगते रहे हैं।
बागेश्वर धाम जाने की चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जिला प्रशासन की ओर से मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वे बागेश्वर धाम पहुंचकर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुतला जलाने और विरोध का दायरा बढ़ाने की बात कही। प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयानों को लेकर नाराजगी जताई और धार्मिक तथा सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक मंच से बयान देते समय जिम्मेदारी बरतने की मांग की।
विदेशों से फंडिंग के आरोप, जांच की मांग
प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए विदेशों से फंडिंग मिलने का दावा किया और इसकी जांच की मांग की। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाए गए इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं रखा गया है।
गृह जिले में पहली बार इस तरह का प्रदर्शन
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का संबंध छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम से है। ऐसे में उनके गृह जिले में उनके खिलाफ पुतला दहन और इस तरह की नारेबाजी को लेकर यह प्रदर्शन चर्चा में है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी रही और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।
रिपोर्ट- जयप्रकाश
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें