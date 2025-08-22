MP में साढ़े 4 साल की मासूम से रेप, स्कूल से घर छोड़ते समय हैवान बना ऑटो चालक

मध्य प्रदेश के सतना जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक ऑटो चालक ने स्कूल से घर छोड़ते समय साढ़े चार साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया है। घटना के दो दिन बाद डरी-सहमी बच्ची ने हिम्मत कर परिजनों को आपबीती बताई।

मध्य प्रदेश के सतना जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक ऑटो चालक ने स्कूल से घर छोड़ते समय साढ़े चार साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया है। घटना के दो दिन बाद डरी-सहमी बच्ची ने हिम्मत कर परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मामला जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। शहर के एक स्कूल का नियमित ऑटो चालक बीमार था। उसने अपने पड़ोसी राजकुमार को एक दिन के लिए 19 अगस्त को बच्चों को घर छोड़ने भेज दिया। मासूम बच्ची को स्कूल से वापस लाते समय आरोपी ऑटो चालक राजकुमार दहिया ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद बच्ची इस कदर डर गई थी कि उसने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया।

सीएसपी डीपी सिंह चौहान ने बताया कि 21 अगस्त की शाम को बच्ची को तकलीफ महसूस हुई। परिजनों के पूछने पर उसने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी। परिजन तत्काल बच्ची को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।