‘मैं तो बस सेल्फी लेना चाहता था’: ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ का आरोपी अकील खान बोला
संक्षेप: मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ के आरोपी अकील खान ने शुरू में पुलिस को बताया कि वह उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था। हालांकि, बाद में उसने खिलाड़ियों का पीछा करने और उनके साथ छेड़छाड़ की बात कबूल कर ली।
मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेटरों से कथित छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार अकील खान ने शुरू में पुलिस को बताया कि वह उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था। हालांकि, बाद में उसने कबूल किया कि घर लौटते समय खिलाड़ियों को देखने के बाद उसने उनका पीछा किया और उनके साथ छेड़छाड़ की।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को जांच में पता चला कि घटना वाले दिन सुबह 30 साल का अकील दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अपने पिता को छोड़ने के लिए सत्य साई स्क्वायर गया था। घर लौटते वक्त उसने देखा कि खिलाड़ी रोबोट स्क्वायर से खजराना की ओर जा रही हैं। वह पहले उनके पास से गुजरा, फिर यू-टर्न लेकर दोबारा उनके पास आया और महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ करने के बाद बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर वहां से भाग गया। पुलिस ने बताया कि यह बाइक हाल ही में उसकी बहन ने खरीदी थी।
मामला प्रकाश में आने पर एमआईजी पुलिस ने आरोपी अकील को टेक्निकल सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट की मदद से ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। रविवार को अकील को फिर से कोर्ट में पेश किया गया और उसे 15 दिनों के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।
एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने बताया, “आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। शुरू में उसने कहा कि वह सिर्फ एक सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन बाद में उसने खिलाड़ियों का पीछा करने और उनके साथ छेड़छाड़ करने की बात भी स्वीकार कर ली।”
खिलाड़ियों को भी सावधान रहना चाहिए : मंत्री कैलाश विजयवर्गीय
मध्य प्रदेश के के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भारत दौरे पर आए विदेशी खिलाड़ियों से अपने आने-जाने के बारे में स्थानीय अधिकारियों को जानकारी देने की अपील की। विजयवर्गीय ने रविवार को कहा कि क्रिकेट खिलाड़ी बहुत पॉपुलर हैं। जब वे घूमने बाहर जाएं तो उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। खिलाड़ियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब वे अपनी जगह से बाहर निकलें, तो उनकी सुरक्षा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित किया जाना चाहिए क्योंकि भारत में क्रिकेटरों के लिए बहुत ज्यादा क्रेज है।