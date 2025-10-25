Hindustan Hindi News
बदनाम करना चाह रहीं नाजायज औलादें; ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ पर BJP विधायक

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ के मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसी हरकतों से इस्लाम पर बदनामी होती है। 

Sat, 25 Oct 2025 11:38 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ के मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसी हरकतों से इस्लाम पर बदनामी होती है। ऐसी हरकतें बंद होनी चाहिए। उन्होंने आरोपी अकील खान को कुछ नाजायज बच्चों में से एक करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी नाजायज औलादें भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की साजिश रच रही हैं।

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इंदौर में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। अकील नाम के आरोपी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। उसे चार जूते भी लगाए गए हैं। हमारी और सरकार की कोशिश है कि ऐसे अपराधियों को हर कीमत पर कुचला जाए। कुछ ऐसी नाजायज औलादें देश में पैदा हो गई हैं जो इस देश की संस्कृति को बदनाम करने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रही हैं।

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा कि इंदौर में जब कारोना काल था जब भी हमने देखा कि जब हमारे डॉक्टर इंजेक्शन लगाने जाते थे तब उस पर थूकने का काम किया जाता था। यूपी में 13 साल की मुस्लिम लड़की से मौलबी जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। हम आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो जुलूस भी निकालेंगे।

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बेटी हिन्दू की हो या मुस्लिम की। बेटी की सुरक्षा करना हमारी गारंटी है। बेटी हिन्दुस्तान की हो या ऑस्ट्रेलिया की उसकी भी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और जो इनको पालने वाले हैं उनको भी हम बता देना चाहते हैं कि इस्लाम को बदनाम करने की इस तरह की हरकतें बंद करो। इससे इस्लाम पर बदनामी होती है। ऐसी घटनाएं करने वालों को ऐक्शन लेंगे।

गौरतलब है कि महिला क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने आईं ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेटरों का इंदौर में कथित तौर पर पीछा किया गया और उनमें से एक के साथ मोटरसाइकिल सवार अकील नाम के शख्स ने छेड़छाड़ की। क्रिकेटर अपने होटल से बाहर निकलीं और एक कैफे की ओर जा रही थीं, तभी अकील ने उनका पीछा किया। आरोपी ने उनमें से एक क्रिकेटर को कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ और भाग गया। पुलिस ने आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पट्टियों में बधे और लंगड़ाते वीडियो भी वायरल हो रहे हैं।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
