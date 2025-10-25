ऐसी सजा दो कि… ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की घटना पर तमतमाए विजयवर्गीय

संक्षेप: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग ले रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो क्रिकेटरों में से एक के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को शर्मनाक करार दिया है।

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग ले रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो महिला क्रिकेटरों का मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने कथित तौर पर पीछा किया। आरोपी ने इन खिलाड़ियों में से एक के साथ छेड़छाड़ की। हालांकि बाद में इंदौर पुलिस ने अकील नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को शर्मनाक करार देते हुए आरोपी के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

संवाददाताओं ने जब मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस घटना पर प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने वारदात को शर्मनाक बताया। कैलाश विजयवर्गीय गहरी नाराजगी जताते हुए इस घटना को दुखद और देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि यह महज किसी महिला खिलाड़ी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है वरन यह भारत की छवि पर धब्बा है।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि दोषी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई भी देश की प्रतिष्ठा से खेलने की कोशिश ना करे। मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। दोषी को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो मिसाल प्रस्तुत करे।

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हमारी धरती पर विदेशी मेहमान खेलने आते हैं तो उनके सम्मान और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। हम इंदौर पुलिस और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और जल्द से जल्द दोषी को गिरफ्तार करें। भारत एक संस्कारी देश है जहां ‘अतिथि देवो भव’ की परंपरा रही है।