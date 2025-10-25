Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़australian women cricket players molestation incident kailash vijayvargiya angry
ऐसी सजा दो कि… ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की घटना पर तमतमाए विजयवर्गीय

ऐसी सजा दो कि… ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की घटना पर तमतमाए विजयवर्गीय

संक्षेप: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग ले रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो क्रिकेटरों में से एक के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को शर्मनाक करार दिया है।

Sat, 25 Oct 2025 03:10 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग ले रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो महिला क्रिकेटरों का मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने कथित तौर पर पीछा किया। आरोपी ने इन खिलाड़ियों में से एक के साथ छेड़छाड़ की। हालांकि बाद में इंदौर पुलिस ने अकील नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को शर्मनाक करार देते हुए आरोपी के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

संवाददाताओं ने जब मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस घटना पर प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने वारदात को शर्मनाक बताया। कैलाश विजयवर्गीय गहरी नाराजगी जताते हुए इस घटना को दुखद और देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि यह महज किसी महिला खिलाड़ी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है वरन यह भारत की छवि पर धब्बा है।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि दोषी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई भी देश की प्रतिष्ठा से खेलने की कोशिश ना करे। मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। दोषी को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो मिसाल प्रस्तुत करे।

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हमारी धरती पर विदेशी मेहमान खेलने आते हैं तो उनके सम्मान और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। हम इंदौर पुलिस और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और जल्द से जल्द दोषी को गिरफ्तार करें। भारत एक संस्कारी देश है जहां ‘अतिथि देवो भव’ की परंपरा रही है।

विजयवर्गीय ने आगे कहा कि ऐसी घटनाएं हमारी संस्कृति को आहत करती हैं। बताया जाता है कि एक राहगीर ने संदिग्ध आरोपी की बाइक का नंबर नोट कर लिया। बाद में इस आधार पर अकील नाम के आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। इंदौर पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। सीसीटीवी फुटेज, होटल रिकॉर्ड और सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एमआईजी पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 78 (पीछा करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|