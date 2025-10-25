ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़: पहले भी कीं वारदातें, लंगड़ाता दिखा अकील- VIDEO

संक्षेप: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भाग ले रहीं दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों का इंदौर में पीछा कर और उनमें से एक के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी अकील खान एक वीडियो फुटेज में लंगड़ाता दिख रहा है। VIDEO और रिपोर्ट…

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भाग ले रहीं दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों का इंदौर में पीछा कर और उनमें से एक के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दबोचे गए आरोपी अकील खान अन्य वारदातों में पहले भी आरोपी रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद मामले की सघन छानबीन में जुटी है। एक वीडियो फुटेज में आरोपी अकील खान लंगड़ाता दिख रहा है। VIDEO और रिपोर्ट…

बाइक से पहुंचा और छेड़खानी की एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में महिला विश्व कप के लिए क्रिकेट मैच हो रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें रेडिसन होटल में रुकी हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो महिला खिलाड़ी होटल से आधा किलोमीटर दूर स्थित कैफे तक पैदल जा रही थीं। आरोपी बाइक से पहुंचा और इन्हीं में से एक महिला खिलाड़ी के साथ उसने छेड़खानी की।

राहगीर ने नोट किया था बाइक का नंबर महिला खिलाड़ी ने अपने सुरक्षा अधिकारी को सूचना दी। खबर पुलिस तक पहुंची तो छह थानों को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस ने आजाद नगर निवासी अकील को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जब महिला खिलाडि़यों के साथ छेड़खानी की तो एक राहगीर ने बाइक सवार का नंबर नोट कर लिया। एक अन्य कार सवार ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इस मामले में इंटेलिजेंस चूक होनी मानी जा रही है। होटल के आसपास पर्याप्त सुरक्षा नहीं लगाई गई थी।

5 घंटे के भीतर गिरफ्तारी पुलिस जांच टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। आरोपी को दोनों महिला क्रिकेटरों ने पहचान लिया। बाइक नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने शाम तक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को 5 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अकील पर पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं। घटना के बाद होटल और स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ाई गई है।

अकील पर पहले से कई केस खिलाड़ियों की सुरक्षा में किस स्तर पर चूक हुई है इसकी छानबीन की जा रही है। आरोपी अकील खान पर लगभग कई मामले इंदौर के कई थानों में दर्ज हैं। अकील खान पर चोरी और छेड़छाड़ के पहले भी अपराध दर्ज हो चुके हैं। वह कुछ समय पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अकील खान की पूरी क्राइम कुंडली निकाली जा रही है।

क्यों लगी हाथ पैर में चोट इतने अपराधों के बावजूद वह जेल से बाहर कैसे आ जाता था इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अकील खान के लंगड़ाते नजर आने के बारे में पूछे जाने पर इंदौर पुलिस ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ की घटना के 5 घंटे के भीतर ही आरोपी पर शिकंजा कस दिया गया। जब पुलिस आरोपी अकील को पकड़ने गई तो वह बचने के लिए भागने लगा। इसी चक्कर में अकील के हाथ पैर में चोटें आ गईं।