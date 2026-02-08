Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़audi car rammes into bike 3 killed in rewa madhya pradesh
MP में रफ्तार का कहर! ऑडी की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत

संक्षेप:

मध्यप्रदेश के रीवा जिले में शनिवार शाम दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां तेज रफ्तार लक्जरी ऑडी कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

Feb 08, 2026 09:17 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
मध्यप्रदेश के रीवा जिले में शनिवार शाम दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां तेज रफ्तार लक्जरी ऑडी कार की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतकों में पिता-पुत्र शामिल हैं, जो शादी का आमंत्रण पत्र बांटने जा रहे थे। इस घटना के बाद ऑडी चला रहे ड्राइवर को हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

मौके पर ही हो गई मौत

इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा शहर से करीब आठ किलोमीटर दूर रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत कोष्टा राजमार्ग पर हुआ। उसने बताया कि तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

रायपुर कर्चुलियान थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान रीवा जिले के चचाई निवासी भागवत विश्वकर्मा और उनके छोटे बेटे राहुल के रूप में हुई है। भागवत के बड़े बेटे की शादी 24 फरवरी को तय थी। वे छोटे बेटे के साथ शादी का आमंत्रण पत्र बांटने जा रहे थे। सिंह ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार एक अन्य रिश्तेदार की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

