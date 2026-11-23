रीवा में नाबालिग से दरिंदगी के बाद हत्या की कोशिश, बेहोशी से होश में आई तो खोला राज
रीवा में नाबालिग से दरिंदगी के बाद हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। नाबालिग जब बेहोशी से होश में आई तो अपने साथ हुई दरिंदगी के पूरे राज खोले. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, और फिर उसे जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना के बाद नाबालिग बेहोशी की हालत में मिली, जिसे इलाज के लिए पहले जवा और फिर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश आने के बाद पीड़िता ने पुलिस को आरोपी का नाम बताया, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि 20 नवंबर को पुलिस को नाबालिग के संबंध में सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़िता बेहोशी की हालत में मिली, उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। होश में आने के बाद पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके ही गांव टिकरी निवासी विनय सिंह बघेल ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की कोशिश भी की, जिसके चलते वह बेहोश हो गई थी।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया
घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए, पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर, आरोपी विनय सिंह बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, और इस मामले में पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मामले की जांच में जुटी है पुलिस
पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने मामले में तेजी दिखाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। आखिर घटना के दौरान क्या हुआ, आरोपी ने किस तरह वारदात को अंजाम दिया इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद लोगों में चिंता और आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले में पीड़िता के बयान, मेडिकल परीक्षण और अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ दर्ज प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
रिपोर्ट - सादाब सिद्दीकी
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