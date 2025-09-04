ats had bitten the hands of newborn babies in the hospital, Rahul Gandhi said on the death PM मोदी को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए, 2 नवजात शिशुओं की मौत को राहुल गांधी ने बताया हत्या, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़ats had bitten the hands of newborn babies in the hospital, Rahul Gandhi said on the death

PM मोदी को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए, 2 नवजात शिशुओं की मौत को राहुल गांधी ने बताया हत्या

मासूम बच्चों की मौत को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधी-सीधी हत्या बताया है। इस मामले में 5 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। इन कर्मचारियों में 2 स्टाफ नर्स, 2 नर्सिंग इंचार्ज और 1 नर्सिंग सुप्रिटेंडेंड शामिल हैं।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरThu, 4 Sep 2025 04:51 PM
share Share
Follow Us on
PM मोदी को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए, 2 नवजात शिशुओं की मौत को राहुल गांधी ने बताया हत्या

इंदौर के MYH अस्पताल से चूहों द्वारा नवजात शिशुओं की उंगलियां कुतरने का मामला सामने आया था। उन दोनों शिशुओं की एक-एक कर मौत हो गई है। मासूम बच्चों की मौत को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधी-सीधी हत्या बताया है। राहुल गांधी ने लिखा, पीएम मोदी और एमपी के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। इस मामले में 5 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था।

यह दुर्घटना नहीं, सीधी-सीधी हत्या है

राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा- यह कोई दुर्घटना नहीं, यह सीधी-सीधी हत्या है। यह घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर भी रूह कांप जाए। राहुल गांधी ने एक मां का दर्द महसूस करते हुए लिखा- एक मां की गोद से उसका बच्चा छिन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई।

पीएम-सिएम को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए

जब आप नवजात बच्चों की सुरक्षा तक नहीं कर सकते, तो सरकार चलाने का क्या हक है? पीएम मोदी और एमपी के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों से स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया है- और अब मां की गोद से बच्चे तक छिनने लगे हैं।

ये भी पढ़ें:MYH अस्पताल में चूहों ने नवजात बच्चों के कुतरे थे हाथ, दूसरे शिशु की भी हुई मौत
ये भी पढ़ें:MYH अस्पताल में चूहों ने नवजात बच्चों के कुतरे हाथ, 1 शिशु की मौत
ये भी पढ़ें:इंदौर के MYH अस्पताल में चूहों ने 2 नवजात बच्चों के शरीर को कुतरा, जांच के आदेश

इस मामले में 5 कर्मचारियों पर हुआ एक्शन

हाथ कुतरने की बात सामने आने के बाद एम जी एम डीन घनघोरिया द्वारा 5 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। इन कर्मचारियों में 2 स्टाफ नर्स, 2 नर्सिंग इंचार्ज और 1 नर्सिंग सुप्रिटेंडेंड शामिल हैं। नर्सिंग स्टाफ पर की गई कार्रवाई से नर्सिंग ऑफिसर्स में नाराजगी है। उनका कहना है कि लापरवाही वरिष्ठ जिम्मेदारों की थी, लेकिन एक्शन निचले स्तर पर लिया जा रहा है।

डॉक्टर बोले- मौत आंतों की विकृति के चलते हुई

हालांकि इस मामले में दूसरे बच्चे की मौत पर एमवायएच अस्पताल के उपाधीक्षक, डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने बताया फीमेल बेबी की मौत आंतों में विकृति के चलते मौत हो गई है। परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। उन्हें मालूम था कि बच्ची को गंभीर बीमारी है। उन्होंने बताया कि इस बच्ची को बाएं हाथ की फिंगर की टिप पर काटा था। डॉक्टर ने बताया कि उसके उंगली में कंप्लीट बाइट नहीं था।

Madhya Pradesh Rahul Gandhi Narendra Modi अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|