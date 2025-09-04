PM मोदी को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए, 2 नवजात शिशुओं की मौत को राहुल गांधी ने बताया हत्या

मासूम बच्चों की मौत को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधी-सीधी हत्या बताया है। इस मामले में 5 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। इन कर्मचारियों में 2 स्टाफ नर्स, 2 नर्सिंग इंचार्ज और 1 नर्सिंग सुप्रिटेंडेंड शामिल हैं।

इंदौर के MYH अस्पताल से चूहों द्वारा नवजात शिशुओं की उंगलियां कुतरने का मामला सामने आया था। उन दोनों शिशुओं की एक-एक कर मौत हो गई है। मासूम बच्चों की मौत को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधी-सीधी हत्या बताया है। राहुल गांधी ने लिखा, पीएम मोदी और एमपी के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। इस मामले में 5 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था।

यह दुर्घटना नहीं, सीधी-सीधी हत्या है राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा- यह कोई दुर्घटना नहीं, यह सीधी-सीधी हत्या है। यह घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर भी रूह कांप जाए। राहुल गांधी ने एक मां का दर्द महसूस करते हुए लिखा- एक मां की गोद से उसका बच्चा छिन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई।

पीएम-सिएम को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए जब आप नवजात बच्चों की सुरक्षा तक नहीं कर सकते, तो सरकार चलाने का क्या हक है? पीएम मोदी और एमपी के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों से स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया है- और अब मां की गोद से बच्चे तक छिनने लगे हैं।

इस मामले में 5 कर्मचारियों पर हुआ एक्शन हाथ कुतरने की बात सामने आने के बाद एम जी एम डीन घनघोरिया द्वारा 5 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। इन कर्मचारियों में 2 स्टाफ नर्स, 2 नर्सिंग इंचार्ज और 1 नर्सिंग सुप्रिटेंडेंड शामिल हैं। नर्सिंग स्टाफ पर की गई कार्रवाई से नर्सिंग ऑफिसर्स में नाराजगी है। उनका कहना है कि लापरवाही वरिष्ठ जिम्मेदारों की थी, लेकिन एक्शन निचले स्तर पर लिया जा रहा है।