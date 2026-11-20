जबलपुर में ATS को बड़ी कामयाबी! पकड़े गए 3 अफगान संदिग्ध, फर्जी पासपोर्ट और वीजा पर रह रहे थे
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने यहां तीन संदिग्ध अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड यानी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने तीन अफगानी संदिग्धों को पकड़ा है। सूत्रों के मुताबिक, तीनों फर्जी पासपोर्ट और वीजा के जरिए भारत में रह रहे थे। एटीएस ने विक्टोरिया अस्पताल में उनका मेडिकल करवा लिया है। इस दौरान तीनों के चेहरे ढंके हुए थे और उनकी पहचान गुप्त रखी गई। मेडिकल के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। जांच एजेंसी अब यह पता लगा रही है कि तीनों भारत में कब और किस रास्ते से दाखिल हुए थे। इसके लिए भारतीय और अफगानिस्तान के दूतावास से भी संपर्क किया जा रहा है।
नेटवर्क का पहले भी हो चुका है खुलासा
जबलपुर में अफगानी नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क पहले भी उजागर हो चुका है। एके-47 के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करने वाले सोहबत खान की गिरफ्तारी के बाद जांच में सामने आया था कि अफगानी नागरिकों ने स्थानीय मददगारों की मिलीभगत से आधार कार्ड, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट तक बनवा लिए थे। इस मामले में कोलकाता तक गिरफ्तारियां हुई थीं। वहीं, भोपाल और डबरा में भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेशी नागरिकों को भारतीय पहचान दिलाने वाले गिरोह पकड़े जा चुके हैं। अब जबलपुर में तीन नए संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस उनके स्थानीय संपर्कों और पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।
एके-47 के साथ पोस्ट की थी फोटो
मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे गिरोह का खुलासा तब शुरू हुआ, जब मुख्य आरोपी सोहबत खान ने सोशल मीडिया पर एके-47 राइफल के साथ अपनी फोटो पोस्ट की थी। अगस्त 2025 में उसकी गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने मामले की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं। जांच में सामने आया कि सोहबत 2015 में पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत आया था। वह भोपाल होते हुए जबलपुर पहुंचा। यहां छोटी ओमती क्षेत्र में रहने वाली एक महिला से निकाह कर बस गया। वह करीब 10 साल से जबलपुर में रहकर काम कर रहा था।
भारतीय पासपोर्ट के लिए ढाई लाख में हुई थी डील
मिली जानकारी के अनुसार तीनों ने भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए जबलपुर में रहने वाले सोहबत खान से प्रति व्यक्ति करीब ढाई लाख रुपए में डील की थी। मामले में चार पासपोर्ट जारी हुए थे,आरोपियों ने पासपोर्ट आवेदन में जबलपुर के तीन फर्जी पते दर्ज कराए थे। इनमें 300 मोतीनाला तालाब सदर, 410 उपरैनगंज और 870 छोटी ओमती शामिल हैं। इन पतों के आधार पर पासपोर्ट के आवेदन किए गए और सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी कराई गई। चार पासपोर्ट जारी हुए थे। जिनमें से तीन ATS ने जब्त कर लिए हैं। एक पासपोर्ट गलत पते के कारण पासपोर्ट कार्यालय वापस लौट गया था।आरोपियों की पहचान आयूब, अब्दुल बारी और असलम के रूप में हुई है। गुरुवार को जिला अस्पताल में मुलाहिजा कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को 23 नवंबर तक रिमांड पर भेज दिया है।
रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव
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