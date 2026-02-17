Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

पढ़ाई ने मेरे खालीपन को भरा… 78 की उम्र में महिला ने किया मराठी में MA; दिलचस्प है कहानी

Feb 17, 2026 05:46 pm ISTRatan Gupta भाषा, इंदौर
share Share
Follow Us on

इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रा सुषमा प्रदीप मोघे ने इस कहावत को सच साबित कर दिया है कि 'उम्र सिर्फ एक संख्या है'। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद 78 वर्ष की उम्र में मराठी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षा की प्रावीण्य सूची में पहला स्थान हासिल किया है।

पढ़ाई ने मेरे खालीपन को भरा… 78 की उम्र में महिला ने किया मराठी में MA; दिलचस्प है कहानी

इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्रा सुषमा प्रदीप मोघे ने इस कहावत को सच साबित कर दिया है कि 'उम्र सिर्फ एक संख्या है'। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद 78 वर्ष की उम्र में मराठी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षा की प्रावीण्य सूची में पहला स्थान हासिल किया है।

मोघे को मंगलवार को आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान मराठी के एम.ए. पाठ्यक्रम की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। मोघे ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया,''मुझे पहले नहीं पता था कि मैं इस उम्र में भी मराठी में एम. ए. कर सकती हूं। जब मुझे इस बारे में पता चला, तो मैंने मौके का पूरा फायदा उठाया।''

ये भी पढ़ें:कैमरे से रिकॉर्डिंग, फिर उगाही; पुलिसकर्मियों को ब्लैकमेल करने वाला गैंग बेनकाब
ये भी पढ़ें:भोपाल में एक आदमी ने महिला को 13 बार चाकू मारा, फिर ट्रेन के सामने कूद गया

उन्होंने कहा कि एम.ए. की पढ़ाई ने उनके जीवन में सेवानिवृत्ति से आए खालीपन को भर दिया। मोघे ने कहा,''मैं अपने शिक्षकों की शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मेरी पूरी मदद की और मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से पढ़ाया।''

उन्होंने बताया कि मराठी उनकी मातृभाषा है और वह इन दिनों हिन्दी के मशहूर लेखकों की कृतियों का मराठी में अनुवाद कर रही हैं। मोघे ने कहा,''मेरा संदेश यही है कि खाली वक्त का सदुपयोग करें और खूब पढ़ें। दुनिया में पढ़ाई के लिए कितना कुछ है।''

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. राकेश सिंघई ने पढ़ाई को लेकर 78 वर्षीय महिला के जज्बे की तारीफ की। उन्होंने कहा,''मोघे को एम.ए. पाठ्यक्रम की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक मिलना हमारे विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है।''

अधिकारियों ने बताया कि दीक्षांत समारोह में दो शोधार्थियों को 'डी. लिट' और 220 शोधार्थियों को 'पीएचडी' की उपाधि प्रदान की गई। समारोह में अलग-अलग पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कुल 217 स्वर्ण और रजत पदकों से अलंकृत किया गया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|
;;;