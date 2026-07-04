MP में उफनते नाले में बह जाने से सहायक सचिव की मौत, 2 दिन बाद चंबल नदी से मिला शव

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक सरकारी अधिकारी की उफनते नाले में बह जाने से मौत होने का मामला सामने आया है। दो दिन बाद आज उनका शव चंबल नदी से बरामद किया गया। मृतक की पहचान सूर्य प्रताप सिंह के रूप में हुई है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के ग्राम गावड़ी लोधा में उफनते नाले में बह गए सहायक सचिव सूर्य प्रताप सिंह (35) का शव आज दो दिन के बाद आखिरकार बरामद कर लिया गया है। होमगार्ड एवं एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद चंबल नदी से उनका शव रिकवर किया गया। शव मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी समाप्त कर दिया गया।

गांव लौटते वक्त बाइक समेत बह गए थे सूर्य प्रताप जानकारी के अनुसार, उज्जैन जिले में पिछले 2 दिनों से रात के समय लगातार हो रही तेज बारिश का असर जिले के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। गुरुवार शाम तेज बारिश के दौरान सूर्य प्रताप सिंह अपने गांव लौटने के लिए उफनती पुलिया पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज बहाव में मोटरसाइकिल फिसलने से वह मोटरसाइकिल सहित नाले में बह गए थे। घटना के बाद पुलिस, एसडीआरएफ, होमगार्ड और ग्रामीणों द्वारा रातभर तथा अगले दिन भी लगातार तलाश अभियान चलाया गया। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल तो घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर बरामद हो गई थी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया था।

चंबल नदी तक बढ़ाया गया सर्च ऑपरेशन होमगार्ड एवं एसडीआरएफ की टीम ने आज शनिवार को सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाते हुए चंबल नदी में मोटर बोट उतारकर तलाश अभियान चलाया। काफी प्रयासों के बाद टीम को चंबल नदी में सूर्य प्रताप सिंह का शव मिल गया। इसके बाद शव को बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई की गई और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। बता दें कि, बारिश के चलते हुए हादसों में किसी अधिकारी की मौत की घटना को एक बड़े हादसे के तौर पर देखा जा रहा है।

शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों के पास मंदिर पानी में डूबे उज्जैन जिले और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार रात हुई तेज बारिश के बाद शहर के निचले हिस्सो में जलभराव की स्थिति बन गई। वहीं शुक्रवार सुबह शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों के आसपास स्थित मंदिर पानी में डूब गए। बढ़ते जलस्तर के कारण छोटे पुल के पास स्थित घाटों के कई मंदिर पानी में डूब गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजा-अर्चना में परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ मंदिरों में सुबह की नियमित आरती और पूजन भी नहीं हो सके। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर तीन अलग-अलग शिफ्ट में होमगार्ड, एसडीआरएफ और महाकाल थाना पुलिस के कुल 33 जवान तैनात किए गए हैं।

शिप्रा तैराक दल के संतोष सोलंकी ने बताया कि तैनात दल लगातार घाटों पर निगरानी रख रहे हैं और लोगों को गहरे पानी में जाने से रोक रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नदी के तेज बहाव वाले क्षेत्रों में न जाएं।